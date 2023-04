per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 befindet sich nach sieben ungeschlagenen Partien im Höhenflug. Trotz möglicher Europa-League-Teilnahme bleibt Trainer Bo Svensson auf dem Boden. Gegen Bremen wisse sein Team, was zu liefern ist.

Vor der Bundesliga-Partie des Tabellenachten gegen Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) sagte der Däne: "Für mich persönlich - das habe ich schon paar Mal gesagt - ist die Europa-League kein Ziel", sagte der Däne. Er werde erst dann darüber sprechen, wenn die letzten drei, vier Spiele anstehen und man immer noch die Aussicht aufs internationale Geschäft habe. "Wenn Spieler die Ziele formulieren, dann ist es komplett in Ordnung für mich", sagte Svensson jedoch.

Leistung zeigen anstatt zu Reden

Acht Spiele sind es noch für die Mainzer und Coach Svensson möchte sich vor allem darauf konzentrieren. "Wir denken von Spiel zu Spiel", stellt er klar. Es sei leicht über den Europapokal zu sprechen, das einzige was zähle, sei die Leistung auf dem Spielfeld.

Rückenwind nach Leipzig-Coup

Die Mainzer gehen mit dem Rückenwind des 3:0-Coups von Leipzig und sieben ungeschlagenen Partien in die Begegnung des 27. Spieltags, die am Donnerstag nahezu ausverkauft war. Der Nullfünfer können ihre Bilanz von 20 Punkten, mit denen sie in der Rückrunden-Tabelle auf Rang zwei hinter Borussia Dortmund und vor dem FC Bayern stehen, ausbauen.

Mannschaft behält klaren Kopf

Dass die Mainzer Profis die jüngsten Erfolge zu Kopf steigen, dieses Gefühl hat Svensson nicht: "Ich habe die Jungs die letzten zwei Tage sehr gut im Training gesehen." Es gefalle ihm derzeit auch gut, "dass die Jungs so klar einschätzen, was zu liefern ist." Da müsse er nicht viele Worte verlieren.

Bremen sei als Aufsteiger laut Svensson nicht zu unterschätzen. "Es ist eine klare Linie zu erkennen und beeindruckend, wie die das diese Saison durchgeführt haben", so der Mainz-Coach.

Onisiwo wieder einsatzbereit

Gegen Bremen kann der 43-Jährige wieder auf Karim Onisiwo setzen, der in Bremen wegen seiner Kniebeschwerden ausfiel. "Wir behalten natürlich das Knie im Auge. Wir brauchen Karim bei 100 Prozent und nicht bei 80. Karim ist bei 100 Prozent, dann ist er auch immer ein Thema für die Startelf", sagte Svensson.

Weiterhin fehlt der Dauerverletzte Jonathan Burkardt wegen eines Knochenmarködems im Knie.