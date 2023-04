Mainz 05 "verschenkt" den Sieg - und darf trotzdem träumen

Der FSV Mainz 05 verschenkt in einer wilden Schlussphase gegen Werder Bremen wichtige Punkte - und darf trotzdem weiter von Europa träumen.

Als sich die Schockstarre nach dem furiosen Finale endlich gelöst hatte, brach der Frust aus den Verantwortlichen des FSV Mainz 05 heraus. "Wir haben den Sieg verschenkt", meckerte Trainer Bo Svensson, auch Sportdirektor Martin Schmidt nörgelte.

Eine Führung verspielen? "Das darf dir einmal passieren, aber natürlich nicht zweimal." Schon gar nicht so spät.

Dass die Rheinhessen weiter von Europa träumen dürfen, dass sie ihre Erfolgsserie auf acht Spiele ohne Niederlage ausbauten, all das spielte nach dem turbulenten 2:2 (0:0) gegen Werder Bremen zunächst keine Rolle.

Mainz 05 gegen Werder Bremen: "Eine Kopfsache"

Stattdessen begann das Rätseln, wie der FSV sich den sicher geglaubten Erfolg in einer spektakulären Schlussphase noch entreißen lassen konnte. "Es war eine Kopfsache", meinte Schmidt.

Zunächst hatte Ludovic Ajorque (85.) die Mainzer in einer zähen Partie spät erlöst. Bremens Jens Stage (87.) antwortete prompt.

Weiper und Füllkrug sorgen für Ekstase

Als Nelson Weiper (90.+3) dann aber zur erneuten Führung traf, brach grenzenloser Jubel aus. Doch auf die Ekstase folgte bei Mainz in den Schlusssekunden der Tiefschlaf: Nationalstürmer Niclas Füllkrug (90.+4) schlug zu, machte den Werder-Wahnsinn perfekt - und versetzte dem FSV einen Dämpfer.

"Wenn du zweimal in Führung gehst und weißt, was du mit drei Punkten in der Tabelle veranstalten kannst", sagte Antreiber Dominik Kohr am SWR-Sport-Mikro, "dann fühlt es sich wie eine Niederlage an."

Mainz 05 auf dem Weg in den Europacup?

Und dennoch mischen die Mainzer weiter mit im Kampf um die internationalen Plätze. Dabei hüten sich die Bosse, die Rückkehr auf die europäische Bühne nach sieben langen Jahren als klares Ziel auszugeben.

"Wir wissen schon, was Platz sechs und sieben bedeuten, aber deswegen muss ich ja nicht mit einer Fahne durch die Stadt laufen, wir wollen nach Europa", sagte Sportvorstand Christian Heidel bei Sky: "Wir haben seit Wochen kein Spiel verloren - warum sollen wir irgendwie die Politik ändern?"

FSV 2023 fast so gut wie Bayern und Dortmund

Heimlich, still und leise schlichen sich die 05er aus dem grauen Mittelfeld an die begehrten Plätze heran. Die Gründe? Kluge Wintertransfers wie Ajorque, Svenssons klare Linie, aber vor allem die Bilanz als drittstärkstes Rückrundenteam nach dem BVB und den Bayern. Es läuft - auch wenn das nach dem Bremen-Spiel zunächst anders wirkte.

Bei Werder, eigentlich deutlich weniger im Flow als der FSV, zeigten sie sich dagegen äußerst zufrieden. Das Spiel habe den "momentanen Stand" der Mannschaft beschrieben, meinte Füllkrug, "tolle Moral, toller Charakter, starker Zusammenhalt, aber auch Schwächen hinten und vorne". Aufgrund der Chronologie fahre er aber "mit einem guten Gefühl" nach Hause.