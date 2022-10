"Vorfreude ist riesig" - Mainz-Trainer Bo Svensson vor Heimspiel gegen Köln

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt am 11. Bundesliga-Spieltag den 1. FC Köln zum Flutlichtspiel. "Das wird keine langweilige Partie" versichert Bo Svensson.

Am Freitag um 20:30 Uhr trifft Mainz 05 auf den 1. FC Köln. Gegen den Siebten der Tabelle machen sich die Rheinhessen auf Platz elf Hoffnungen auf den ersten Heimsieg der Saison. Nach den Siegen gegen Werder Bremen und den VfB Lübeck haben die Mainzer eine anstrengende, aber erfolgreiche Woche hinter sich. So soll es gegen Köln weitergehen.

Dabei können sie wieder auf Stürmer Jonathan Burkardt bauen. "Er ist am Dienstag geschont worden" so Svensson, aber jetzt "natürlich ein Thema für die Startelf". Mit Burkardt, Onisiwo und Ingvartsen hat der Mainz Coach im Sturm die Qual der Wahl. Auch die zuletzt verletzten Abwehrspieler Stefan Bell und Silvan Widmer sind wieder einsetzbar. Im Tor steht gegen Köln Robin Zentner. Am Dienstag durfte sich Finn Dahmen im Pokal gegen Lübeck ausprobieren und habe das sehr gut gemacht, so Svensson. "Er hat tolle Fähigkeiten."

"Geschlossene Mannschaft" obwohl Burgzorg fehlt

Besonders freut sich Svensson über die Haltung der Mannschaft. Selbst wenn der Punkteschnitt am Anfang der Saison besser war, steht jetzt eine Mannschaft mit einem gemeinsamen Ziel auf dem Platz. Dieses geschlossene Auftreten gefällt Svensson. Trotz der positiven Worte oder vielleicht deswegen steht Delano Burgzorg am Freitag nicht im Kader. Schon gegen Lübeck fehlte er aus "disziplinarischen Gründen". Welche Disziplinlosigkeit sich der 23-jährige geleistet hat, bleibt intern.

"Wir werden kein langweiliges Spiel hier morgen sehen."

Mit Köln steht den Mainzern ein starker Gegner bevor. Steffen Baumgarts Team ist offensiver ausgerichtet als der FSV Mainz, der aber bereits einen Matchplan bereit hat. Es sei nicht einfach in der Bundesliga zu gewinnen, egal ob auswärts oder zuhause, so Svensson. Trotzdem ist klar: "Wir möchten unsere Chance nutzen."