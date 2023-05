Wenn Mainz 05 zum Rhein-Main-Duell bei Eintracht Frankfurt antritt, geht es um Europa. Beide Klubs spekulieren noch darauf, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

In der Hinrunde trennten sich Mainz 05 und Frankfurt 1:1 unentschieden. Die Partie am 15. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison war damals das letzte Spiel vor der WM in Katar. Die Vorzeichen bei den Vereinen haben sich seitdem stark verändert. Frankfurt war damals, Mitte November 2022, als Tabellenvierter auf Kurs Champions League. Mainz 05 spielte bis dahin eine ordentliche, aber keine berauschende Saison.

Kleines Endspiel

Nun steht nicht nur ein Rhein-Main-Duell zwischen Frankfurt und den Rheinhessen an, es geht zudem auch um die Chance, weiter über die Bundesliga im Rennen um einen Platz im Europapokal zu bleiben. Noch haben der FSV und die Eintracht Optionen, doch gilt für beide Teams: Nur ein Sieg zählt.

Frankfurt würde bei einer Niederlage fünf Zähler hinter Mainz zurückfallen, mit einem Sieg aber an den 05ern vorbeiziehen. Ein Remis hingegen würde keiner Mannschaft im Kampf um Platz sechs und sieben wirklich etwas nutzen. "Es ist ein wichtiges Spiel, ganz klar, auch weil es gegen die Eintracht ist", sagt 05-Trainer Bo Svensson. "Mit der Tabellenkonstellation ist es wichtig für uns, aber auch dass wir ein besseres Gesicht zeigen, als zuletzt."

Rückspiel und anderen Voraussetzungen

Knapp sechs Monate nach dem ersten Duell haben sich die Vorzeichen gedreht. Das Team von Coach Svensson sammelte mehr als doppelt so viele Punkte wie die Hessen. Mainz ist immer noch Dritter der Rückrundentabelle und damit als aktuell Achter in Schlagweite der Tabellenregion, die für die Teilnahme an der Europa- oder Conference League berechtigt. Die Eintracht hat in der Liga eine Negativserie hingelegt - Platz neun nur noch. Die Frankfurter haben aber noch einen zweite Chance: das DFB-Pokalfinale gegen Leipzig am 3.Juni. Ein Erfolg dort und das Team würde sich via Pokalsieg für die Europa League qualifizieren.

Mainz verlor zuletzt zwei Mal in Folge

Frankfurt (in Hoffenheim) und Mainz verloren am letzten Spieltag ihre Partien, die 05er mussten sich dabei durch ein Gegentor in der 12. Minute der Nachspielzeit gegen Schalke geschlagen geben (es war das späteste Bundesliga-Tor seit der genauen Messung 1992). Ausgerechnet nach dem Sieg gegen die Bayern am 29. Spieltag gab es einen kleinen Bruch bei den zuvor so stabilen 05ern.

Gegner Frankfurt ist müde

Vielleicht ist es ja ein kleiner Vorteil für Mainz 05, wenn man auf die "Belastungs-Statistik" beider Teams schaut. Frankfurt hat bisher 45 Partien in dieser Saison gespielt. Die Eintracht hat elf Spiele mehr in den Knochen als Mainz. Allerdings muss Mainz auf seine zuletzt so überzeugenden Sechser verzichten. Leandro Barreiro und Dominik Kohr fehlen gelbgesperrt. Sicher ein Nachteil. "Es ist wie es ist, wir können das nicht ändern. Das ist nicht optimal, dass es zwei Spieler trifft, die auf ähnlichen Positionen spielen. Wir schauen eher lösungsorientiert auf die Sache". so Coach Svensson.

Svensson stellt sich hinter Trainerkollege Oliver Glasner

Die Woche beim Mainzer Gegner aus Frankfurt war eine unruhige. Die Wege von Trainer Oliver Glasner und der Eintracht Frankfurt sich am Saisonende trennen. Darauf hatten sich der Coach und die Hessenam Dienstag dieser Woche geeinigt. Das Ganze nicht einmal zwölf Monate nach dem Triumph in der Europa League. Nach dem Pokalfinale am 3. Juni gegen RB Leipzig ist die Trennung beschlossene Sache. Für die Geschehnisse am Main hat Glasners Trainerkollege Svensson wenig Verständnis.

"Für unser Spiel am Samstag spielt das zwar keine Rolle, trotzdem habe ich die ganze Kritik, vor allem für seinen Auftritt in Hoffenhem, nicht verstanden", so Svensson. (Anmerkung der Redaktion: Glasner hatte sich in einer emotionalen Rede vor sein Team gestellt, wofür er vom Frankfurter Vorstand stark kritisiert wurde). "Klar, war das ein bisschen emotional, das kenne ich auch. Er hat sich vor seine Mannschaft gestellt und gezeigt, dass er authentisch ist."

Svensson schätzt Glasner als Trainerkollegen: "Er hat gezeigt, dass er eine Mannschaft besser machen kann", zeigt sich der Däne meinungsstark. Über die Gründe der Glasner Freistellung am Saisonende möchte sich Svensson aus der Distanz nicht äußern: "Internas kann ich nicht bewerten. Ich finde aber, dass er ein guter Trainer ist", äußert sich der 05-Coach wertschätzend über den Trainerkollegen.