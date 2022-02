Mainz 05 bei Union Berlin – Das Momentum spricht für die Rheinhessen

Mainz 05 spielt am Wochenende bei Union Berlin und ist im Moment die Mannschaft der Stunde. Gegen die angeschlagenen Berliner, bei denen nach drei Niederlagen in Folge gerade ein Formtief herrscht, sind die Mainzer leicht favorisiert. Aber gerade das muss kein Vorteil sein.

Union Berlin gegen Mainz 05, ob man es glaubt oder nicht, da spielt der Tabellenführer beim Schlusslicht der Liga. Zumindest dann, wenn man nur auf die letzten drei Spieltage schaut. Im Gesamtbild der laufenden Saison sind beide Klubs punktgleich. Die Mainzer stehen nur dank des besseren Torverhältnisses auf Rang acht vor den Berlinern.

Union Berlin ohne Kruse ohne Tore

Dabei waren die Berliner bis zum 20. Spieltag traumhaft durch die Saison gekommen. Nach dem Sieg gegen Gladbach stand Union erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte als Vierter auf einem Champions League Platz. Doch auf den historischen Höhenflug folgte unmittelbar die Trendwende. Seit drei Spielen haben sie keine Tore geschossen und dreimal verloren. Der Kausalzusammenhang mit dem zeitgleichen Weggang von Torjäger Max Kruse Richtung Wolfsburg drängt sich förmlich auf. Ob es tatsächlich nur daran liegt, könnte auch das Spiel gegen Mainz zeigen. Für 05-Trainer Bo Svensson haben die Berliner jedenfalls nichts von ihrer Gefährlichkeit eingebüßt: "Union spielt seit Längerem sehr konstant. Die Mannschaft hat eine klare Linie und viele erfahrene Spieler. Das wird keine leichte Aufgabe", so die Meinung von Svensson.

Mainz überzeugt mit Moral und Kampfgeist

Mainz 05 hat sich aktuell in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Immer wieder überrascht die Mannschaft mit beeindruckenden Auftritten, so wie zuletzt beim 3:2-Heimsieg gegen die starken Leverkusener. Trainer Bo Svensson hat aus seiner Elf ein Mentalitätsmonster gemacht und der Erfolg beflügelt zusätzlich: "Nach den sieben Punkten aus den drei letzten Spielen ist die Stimmung natürlich gut und das sieht man auch an der Trainingsleistung. Da sind wir nach diesen Erfolgserlebnissen schon auf einem anderen Niveau."

Die Mannschaft lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen, wie man gegen Leverkusen sehen konnte, wo der Sieg trotz zweimaligen Rückstands doch noch gelang. Klar, die Mainzer können nicht jedes Spiel gewinnen, es gab und wird auch immer wieder Rückschläge geben. Aber wenn das Team bereit ist, mit hohem Einsatz und voller Konzentration zu spielen, dann ist jeder Gegner schlagbar. Das gelang zu Hause allerdings deutlich öfter als in fremden Stadien. Da liegt der Schwachpunkt.

Schönheitsfehler Auswärtsschwäche

Auswärts sind die Mainzer seit sechs Spielen sieglos und holten nur einen Punkt. Diesen Schönheitsfehler in der Mainzer Bilanz gilt es aufzuhübschen. "Wir sind gut drauf und haben zuletzt gegen Freiburg auch auswärts eine gute Leistung gezeigt. Wir brauchen schon eine sehr gute Auswärtsleistung, um bei Union zu bestehen, aber das reizt ja auch und der Reiz wird nicht kleiner durch unsere jüngsten Erfolge", hofft Svensson auf eine Fortsetzung der Erfolgsserie. Der Zeitpunkt wäre angesichts der Berliner Schwächephase günstig, aber gerade an der Alten Försterei war für Mainz bisher nicht viel zu holen. Unvergessen das 0:4 aus der vergangenen Saison, davor ein Unentschieden. Insgesamt hat Mainz drei von fünf Bundesligaspielen gegen Union verloren und gegen keinen Verein hat der Hauptstadtklub mehr als die zehn Tore geschossen, die er gegen Mainz erzielt hat.

Ingvartsen motiviert gegen Haupt-Arbeitgeber

Besonders motiviert dürfte Marcus Ingvartsen nach Köpenick reisen. Der Däne ist bekanntermaßen eine Leihgabe der Berliner an die Mainzer. Schon im Hinspiel hatte er gegen seinen Stammverein getroffen, konnte aber die 1:2-Niederlage nicht verhindern. Nun hofft er, nach dem Siegtreffer gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende, auf weitere Tore und will gegen seinen Haupt-Arbeitgeber seine Qualitäten zeigen. Schließlich haben die Mainzer eine Kauf-Option am Saisonende. Die Zukunft des dänischen Nationalspielers könnte also in Mainz statt in Berlin liegen und da gilt es zu punkten gegen einen direkten Mitstreiter um die Europa League-Plätze. "Nach diesem Erfolg gegen Leverkusen müssen wir die Erfolgswelle weiter reiten und das Momentum nutzen. Alle wollen nach Europa, aber wir müssen von Spiel zu Spiel denken, die Liga ist in beide Richtungen so eng", so die Einschätzung von Ingvartsen vor dem Spiel. Dass er das Wort "Europa" dabei wie selbstverständlich in den Mund nimmt, zeigt wie sich die Mainzer Ansprüche geändert haben.