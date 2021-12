Mainz 05 bei den Bayern - fallen die Lederhosen zum sechsten Mal?

30 Mal standen sich der FSV Mainz 05 und der FC Bayern München in der Bundesliga gegenüber. 22 Mal gewann der Rekordmeister, drei Spiele endeten Unentschieden. Fünfmal aber hieß der Sieger Mainz 05. Und das waren ganz besondere Spiele:

Spiele gegen den oder mit Beteiligung des FC Bayern München sind nach wie vor etwas Besonderes. Und auch wenn der deutsche Rekordmeister auf eine sehr große Fangemeinde zurückgreifen kann, der FCB polarisiert. So freuen sich auch jedes Mal viele Fußballanhänger, wenn es einem aus dem großen Rest der Bundesliga gelingt, den FC Bayern zu schlagen. Wie im August 2009 erstmals auch den Mainzern. Was dem Welttrainer Jürgen Klopp in seiner Mainzer Amtszeit noch vorenthalten blieb, schaffte Thomas Tuchel bereits in seinem dritten Bundesligaspiel als 05-Coach. 2:1 hieß es am Ende gegen die Bayern, Andreas Ivanschitz und Aristide Bancé waren die Torschützen. Die 05er spielten damals unter anderem mit dem späteren Weltmeister André Schürrle und mit einem gewissen Bo Svensson.

Und der damalige Coach? Thomas Tuchel analysierte gewohnt sachlich: "Ich wollte, dass die Mannschaft mutig spielt, dass wir uns etwas zutrauen und uns an der Leistung messen lassen. Überrascht war ich nicht, im Nachhinein aber sehr stolz", so Tuchel damals nach dem Spiel.

Mainz kann Meister werden

Stolz konnte Tuchel dann gut ein Jahr später wieder sein. Vielleicht sogar noch etwas mehr, denn die Mainzer gewannen erstmals auch in München. Sami Allagui per Hacke und Adam Szalai hießen die Torschützen, den Bayern-Treffer besorgte der aktuelle Coach Bo Svensson per Eigentor. Die Mainzer waren nach sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen Tabellenführer, was den damaligen Bayern-Coach Louis van Gaal zu einer gewagten Aussage verleitete: "Es ist noch ein langer Weg, aber sie können Meister werden. Kaiserslautern hat das auch schon einmal geleistet, warum Mainz nicht?"

Tuchels dritter Erfolg gegen die Bayern

Das mit der niederländischen Meisterschaftsprognose hat zwar bis heute noch nicht geklappt, doch noch weitere dreimal wurden den Bayern die berühmten Lederhosen vom selbsternannten Karnevalsverein ausgezogen. Ende November 2011, erneut mit Tuchel auf der Mainzer Trainerbank. Die Bayern, mit Coach Jupp Heynckes, kassierten nach Gegentreffern von Andreas Ivanschitz, Marco Caligiuri und Niko Bungert eine 2:3 Niederlage.

Weitere Erfolge in den Jahren 2016 und 2021

Im März 2016 hatte dann auch Trainer Martin Schmidt, aktuell als Sportdirektor nach Mainz zurückgekehrt, Grund zum Feiern. Die 05er gewannen in München, nach Treffern von Jairo Samperio und Jhon Cordoba, mit 2:1. Beim fünften und bislang letzten Erfolg saß dann Bo Svensson auf der Trainerbank. Ende April diesen Jahres, am 31. Spieltag der vergangenen Saison, machten die Mainzer einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Jonathan Burkardt und Robin Quaison hießen die Torschützen beim 2:1-Sieg, ein wichtiger Erfolg der Mainzer auf dem Weg zum Klassenerhalt und ein weiteres Beispiel dafür, dass es keineswegs unmöglich ist, gegen die großen Bayern zu gewinnen. Warum also nicht auch am Wochenende zum sechsten Mal?

Bo Svensson hat Bock auf die Bayern - Kimmich fällt aus

05-Trainer Svensson schaut mit Vorfreude auf die Partie bei Rekordmeister Bayern München: "Wenn du im Sommer die Klasse sicherst, dann verdienst du dir dadurch solche Spiele", sagte der Däne. "Natürlich ist das etwas Besonderes."

Bayern München muss im Spiel gegen die Mainzer unter anderem auf Joshua Kimmich verzichten. Der Nationalspieler hatte sich zuvor nach einer Corona-Infektion zwar freitesten können. Nach insgesamt einem Monat in Quarantäne - zunächst als Kontaktperson, dann als Infizierter - reicht es aber nicht für das Spiel gegen Mainz 05.

Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern

In einer Pressemeldung der Bayern wird Kimmich zitiert: "Ich freue mich, dass meine corona-bedingte Quarantäne beendet ist. Mir geht es sehr gut, allerdings kann ich aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren", so der 26-Jährige. Kimmich wird zunächst ein Aufbautraining absolvieren. Nach aktuellem Stand steht er den Bayern erst im Januar zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach wieder zur Verfügung.