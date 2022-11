Anton Stach hofft auf Reaktion auf die 2:6 Pleite bei den Bayern

Nach dem 2:6 beim FC Bayern München ist beim FSV Mainz 05 Wiedergutmachung angesagt. In der heimischen Arena treffen die 05er auf den VfL Wolfsburg.

Nach dem 5:0 Heimsieg gegen den 1. FC Köln dachten viele Mainzer Fans, dass die 05er auch bei den Bayern etwas erreichen könnten. Doch die deutliche 2:6 Pleite rückte die Verhältnisse am letzten Samstag sehr schnell wieder zurecht. Wobei 05-Coach Bo Svensson mit dem ersten Durchgang in München sogar zufrieden war: "Die erste Halbzeit war in Ordnung, die zweite nicht", sagt der Däne, der das Spiel aber zusammen mit der Mannschaft analysiert hat.

Wolfsburg besser als Tabellenplatz 12

Auch Mittelfeldspieler Anton Stach, der von 2018 bis 2020 für die zweite Mannschaft der Wolfsburger in der Regionalliga spielte, hofft und glaubt an eine positive Reaktion gegen Wolfsburg, warnt aber vor der Qualität seines Ex- Klubs. Seit sechs Spielen, inklusive Pokal, ist der VfL ungeschlagen. "Man darf sich nicht vom Tabellenplatz täuschen lassen. Die letzten Spiele haben sie es gut gemacht. Sie kommen mit einer Menge Selbstvertrauen zu uns, aber wir probieren ihren Lauf zu stoppen", sagt Nationalspieler Stach im Interview mit SWR Sport.

Gute Stimmung im Mainzer Kader

Die Stimmung im Kader beschreibt 05-Coach Svensson trotz der 2:6 Pleite bei den Bayern als gut, gegen Wolfsburg möchten er und sein Team an die guten Leistungen aus dem souveränen 5:0 Heimauftritt gegen den 1. FC Köln anknüpfen. In der letzten Woche vor der WM-Pause mit drei Spielen gebe es die Möglichkeit, "große Schritte in der Tabelle zu machen". Dies seien "wichtige Spiele, um mit einem guten Gefühl in die lange Pause zu gehen." Svensson stehen bis auf Maxim Leitsch und Marlon Mustapha alle Spieler zur Verfügung. "Vielleicht haben wir den Luxus, aber kein Problem", sagte der Däne: "Das gibt uns ein paar Möglichkeiten mehr."