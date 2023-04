Sieg gegen BVB: Mainz 05 ist deutscher A-Junioren-Meister

per Mail teilen

Die U19 des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist zum zweiten Mal deutscher A-Junioren-Meister. Die Mainzer bezwangen Titelverteidiger Borussia Dortmund.

Das Team um den sechsmaligen Bundesliga-Spieler Nelson Weiper gewann am Sonntag zu Hause das Finale der A-Junioren-Bundesliga mit 4:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung gegen den BVB.

Zur entscheidenden 3:2-Führung traf Aiman Dardari in der 112. Minute, Grigorijs Degtjarevs (120.+5) erhöhte kurz vor Abpfiff. Die Mainzer waren zuvor nach einer torlosen ersten Halbzeit vor mehr als 15.000 Zuschauern zweimal in Führung gegangen. Die Treffer von Lovis Bierschenk (51.) und Bundesliga-Profi Nelson Weiper (86.) glichen Cole Campbell (83.) und Paris Brunner (88.) jeweils aus.

Dortmunds verpasst zehnten Titel

Die Dortmunder um den Bundesliga-erfahrenen Tom Rothe und den niederländischen Torjäger Julian Rijkhoff verpassten ihren angestrebten zehnten Titel und den dritten in Serie. U19-Meister war der BVB zuletzt 2019 und 2022 geworden, dazwischen waren die Meisterschaften wegen der Corona-Pandemie nicht ausgespielt worden. Dortmund hatte im Halbfinale Hertha BSC besiegt, Mainz war gegen den 1. FC Köln ins Finale eingezogen. U19-Rekordsieger bleibt damit weiterhin der VfB Stuttgart mit insgesamt zehn Titeln.

Letzter Mainzer Triumph 2009 unter Tuchel

Mainz hatte den bislang einzigen Triumph 2009 gefeiert, damals unter dem heutigen Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Am 28. Juni 2009 standen sich André Schürrle und Mario Götze im Mainzer Bruchwegstadion im Finale um die A-Jugend-Meisterschaft gegenüber. Vor 11.000 Zuschauern traf Götze zwar zum zwischenzeitlichen 1:1, die Meisterschafts-Trophäe durfte nach dem 2:1-Sieg der Mainzer allerdings 05-Kapitän Schürrle in die Höhe stemmen. Gemeinsam mit Tuchel, der damals seinen ersten großen Auftritt auf der Trainerbühne feierte. "Es war sehr aufregend", sagte der damals 35 Jahre alte Tuchel. "Es war mein erstes Spiel als Cheftrainer vor so einer Kulisse."