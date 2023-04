Es wird ein besonderes Wochenende für Mainz 05. Am Samstag spielen die Profis gegen die Bayern in der Bundesliga, am Sonntag die U19 im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Dortmund.

Es ist eine besondere Woche für Mainz 05. Zum einen ist da das Bundesligaspiel gegen Bayern München, zum anderen das Finale um die deutsche A-Junioren Meisterschaft gegen Borussia Dortmund.

Die "kleiner 05er" haben die Saison in der U19-Bundesliga Staffen Süd/Südwest beeindruckend dominiert. Das Finale gegen Borussia Dortmund (Sonntag ab 11 Uhr in der Mewa Arena in Mainz) ist Lohn für eine tolle Mannschaft rund um Trainer Benni Hoffmann. Für ihn, vor allem aber sein Team ist dieses Endspiel ein absolutes Highlight: "Die Jungs freuen sich, sie haben auch mal organisatorische Fragen zum Ablauf, aber sie freuen sich auf das Spiel", sagt Hoffmann. "Wichtig ist, dass die Jungs das genießen und aufsaugen und wahrnehmen". Er selbst wirkt ein wenig entspannter, war er doch schon zwei Mal A-Junioren Deutscher Meister. Ausgerechnet, so will es der Zufall, mit dem U19-Nachwuchs des Gegners Borussia Dortmund in den Jahren 2018 und 2019.

Große Kulisse für den Mainzer Nachwuchs

Beide Spiele am kommenden Wochenenden finden in der Mainzer Arena statt. Das der Profis am Samstag gegen Bayern München ist ausverkauft. Auch bei den A-Junioren werden über 10.000 Zuschauer erwartet. Normalerweise kicken die vor vielleicht 150 Leuten. Der Mainzer Abwehrchef Stefan Bell, der gerade sein 250. Bundesligaspiel absolviert hat, war 2009, als Mainz zum ersten und bisher letzten Mal den U19-Titel gewinnen konnte, Teil der Meistermannschaft. Er kann sich in die Gefühlslage der Spieler hineinversetzen: "Es ist schon etwas Besonderes. Gerade in der Jugend auch, weil man ist irgendwie noch mal ein Stück weit enger zusammen, weil alle gleich alt sind", sagt Bell.

Der erfahrende Bundesligaprofi weiß, wovon er spricht, durchlief er doch selbst das Mainzer Nachwuchsleistungszentrum: "Alle haben die gleichen Themen, alle Opfern irgendwo ihre Jugend gemeinsam und verbringen sehr, sehr viel Zeit zusammen. Für viele ist es das Karriere-Highlight, das wird keiner der Jungs vergessen".

05-Profis unterstützen die A-Jugend

Nach dem, bestenfalls erfolgreichen Spiel gegen die Bayern, werden einige Profis um Stefan Bell - so die Ankündigung - auch nahezu geschlossen dabei sein, wenn Mainz gegen Dortmund um den U19-Titel spielt. Gegner Dortmund, das Team spielt ja in der Youth-League, der Championsleague der Junioren, hat sicher einen kleine Vorteil. Die BvB'ler haben deutlich mehr internationale Erfahrung, wenn es um größere Kulissen geht. Mit dem Heimvorteil im Rücken wollen die Mainzer aber alles geben und nach 14 Jahren wieder einmal den A-Junioren Meistertitel nach Mainz holen. Trainer Hoffmann hat einen Matchplan: "Im Finale ist alles möglich, es ist möglich in 90, oder auch 120 Minuten einen überlegenen Gegner zu ärgern und das Spiel zu gewinnen".