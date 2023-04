Bayern-Coach Thomas Tuchel "is coming home"

Thomas Tuchel war von 2008 bis 2014 Trainer bei Mainz 05. Jetzt kehrt er mit Bayern München an den Ort zurück, an dem für ihn seine Profitrainer-Karriere begonnen hat.

Thomas Tuchel führt eine Mannschaft zur deutschen Meisterschaft, bevor er überhaupt Profitrainer ist. Mit der A-Jugend der 05er gewinnt er 2009 den Titel. Der Gegner damals: Borussia Dortmund mit einem gewissen Mario Götze. In Tuchels Team spielen ebenfalls Jungs, die später Profi werden: Beispielsweise Andre Schürrle, Jan Kirchhoff oder auch der immer noch aktuelle 05-Profi Stefan Bell. Thomas Tuchel ist zu diesem Zeitpunkt erst ein Jahr im Verein.

Der Weg nach Mainz

Thomas Tuchel fällt auf. Auf den DFB-Trainertagungen der Nachwuchsleistungszentren vertritt der in der Nähe von Ulm geborene Tuchel häufig andere Meinungen als der Rest. Er denkt Fußball damals schon anders und findet in Volker Kersting schnell einen Unterstützer. Kersting, Chef des Nachwuchsleistungszentrums von Mainz 05, erkennt schon damals das Potential, fackelt nicht lange und bewegt Tuchel zu einem Wechsel. "Thomas war sehr außergewöhnlich schon zu den Zeiten als ich ihn hierher geholt habe. Ich glaube aber, dass er am Ende des Tages seinen Weg überall gegangen wäre, weil er einfach sehr outstanding ist."

Die erste Profi-Trainerstelle

Als Thomas Tuchel als frischgebackener A-Jugend- Meistercoach 2009 im saisonvorbereitenden U19-Sommer-Trainingslager weilt, klingelt am Vorabend der Rückreise das Telefon. Am Apparat ist Christian Heidel. Die Profis von Mainz 05 sind gerade in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim VfB Lübeck nach Verlängerung mit 1:2 ausgeschieden. Der damalige 05-Sportchef Heidel zieht die Notbremse. Er feuert Trainer Jörn Andersen und setzt auf den "No Name" Thomas Tuchel. Eine, wie sich später herausstellt, geniale Entscheidung. Heidel selbst möchte seinen Glücksgriff von 2009 heute nicht mehr überbewerten: "Kloppo 2002 zum Trainer zu machen war eine Bauchentscheidung, bei Tuchel war es eine Verstandsentscheidung. Er hatte damals schon bei uns in der A-Jugend gearbeitet und da war ich mir sehr sicher, dass das passt", sagt Heidel rückblickend im SWR-Interview.

Thomas Tuchel mischt die Bundesliga auf

Thomas Tuchels erstes Husarenstück datiert auf den 22. August 2009. Zu Gast am Mainzer Bruchweg: Rekordmeister FC Bayern München mit Spielern wie Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose und Mario Gomez. Thomas Tuchel gelingt in seinem dritten Bundesligaspiel als Erstliga-Trainer ein Vereins-Novum: Mainz schlägt die Bayern mit 2:1. In den folgenden Jahren gelingt Tuchel auch noch in München ein Sieg. 2010 stellt er mit seiner Mannschaft den Bundesliga-Startrekord ein – gewinnt die ersten sieben Saisonspiele und ist auch Tabellenführer. Insgesamt führt Thomas Tuchel den FSV gar zwei Mal ins internationale Geschäft, bevor er 2014 den Club verlässt.

Thomas Tuchel und Bo Svensson

Bo Svensson spielt unter Thomas Tuchel bei den Mainzern in der Innenverteidigung und lernt auch außerhalb des Platzes eine Menge von seinem Trainer. Tuchel erkennt schnell, dass Svensson Interesse und Talent besitzt. Er sieht in ihm schon damals einen potenziellen Trainer. Bo Svensson profitiert von Tuchels Förderung und schwärmt heute noch von der Zeit unter Thomas Tuchel: "Er hat meine Augen geöffnet für eine andere Art, das Spiel zu sehen. Eine andere Art zu coachen – Trainer zu sein. Ich hatte ihn fünf Jahre und es ging auch mal hoch und runter, auch zwischen uns beiden. Da war es auch mal laut, aber es war nie langweilig", sagt Svensson rückblickend auf eine ihn prägende Zeit.

Der Meister trifft den Lehrling

Die Voraussetzungen könnten für Bo Svensson und Mainz 05 nicht besser sein. Bayern München ist sportlich aktuell angeschlagen. Die Rheinhessen sind seit neun Bundesligaspielen ungeschlagen und aktuell das drittbeste Team der Rückrunde. Mainz 05 kämpft um einen Platz im Europacup, die Bayern um den deutschen Meistertitel. Ein Treffen unter Freunden, mit viel Geschichte, bei der Rückkehr des Thomas Tuchel zu seinen Wurzeln als Profitrainer.