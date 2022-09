Mainz-05-Stürmer Jonathan Burkardt ist "100 Prozent bereit"

per Mail teilen

Mainz 05 kann gegen den SC Freiburg wieder auf Stürmer Jonathan Burkardt zurückgreifen. Im Interview mit SWR Sport erklärt er, warum die Mainzer so lange auf ihn verzichten mussten.

Wie geht es dem Fuß?

Mir geht es soweit gut. Ich bin wieder voll dabei. Dem Fuß - ich spüre ihn noch ein bisschen. Aber das hindert mich nicht daran, wieder raus auf den Platz zu gehen und Vollgas zu geben.

Also auch 100 Prozent bereit für Freiburg?

Ja, 100 Prozent bereit.

Was war denn das Schwierige an dieser Verletzung, weshalb an Fußball überhaupt nicht zu denken war?

Es war ein sehr tiefer Schnitt in meinem Fuß, der erstmal genäht werden musste. Und das musste jetzt auch einfach wieder zusammenwachsen und heilen. Deswegen konnte ich nicht auftreten und konnte nicht spielen. Es braucht einfach seine Zeit, bis das wieder zugewachsen ist.

Was ist drin in Freiburg?

Ich glaube, Freiburg macht es überragend - international und in der Bundesliga. Die stehen ganz weit oben und das wird sehr, sehr schwierig. Wir wissen, was da auf uns zukommt und wir wollen nach der Länderspielpause mit einem guten Gefühl in die letzten Spiele starten.

Sie persönlich waren in den letzten Spielen noch nicht ganz glücklich mit ihrer Performance. Sie haben auch dieses Jahr noch nicht getroffen. Was müssen Sie ändern, damit es auch in diesem Jahr wieder klappt?

Ich glaube, einfach so weiterarbeiten. Jetzt bin ich wieder gesund. Jetzt kann ich wieder Gas geben. Und dann wird das auch bald wieder folgen.