Bei den Olympischen Spielen trat Anton Stach noch für die DFB-Elf an, bald wird er das Trikot von Mainz 05 tragen. 05-Sportdirektor Martin Schmidt sieht den 22-Jährigen als großes Talent. Die Mannschaft hält er für gut vorbereitet auf die neue Saison.

Fürth, Ljubljana, Tokio, Mainz: Was nach einer exotischen Reiseroute klingt, beschreibt lediglich die Stationen von Fußballprofi Anton Stach in diesem Sommer. Der 22-Jährige stieg im Mai mit Greuther Fürth in die Bundesliga auf, wurde danach in Slowenien U21-Europameister und spielte jüngst bei den Olympischen Spielen für Deutschland. Von Japans Metropole Tokio ging es direkt nach Mainz, wo Stach bei den 05ern einen Vertrag bis Juni 2024 mit einer Option auf ein weiteres Jahr unterschrieb.

Schmidt wollte Stach schon länger verpflichten

Sportdirektor Martin Schmidt freut sich über die Verpflichtung. "Anton ist ein junger, sehr talentierter Spieler, der in der vergangenen Saison mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga geschafft und an diesem Erfolg mit guten Leistungen einen wesentlichen Anteil hatte", sagte der Schweizer.

Man habe "seine tolle Entwicklung" in Fürth genau verfolgt. Schmidt sieht in Stach "einen recht kompletten Zentrumsspieler, der im Mittelfeld viele Positionen bekleiden kann".

Auch der Profi ist glücklich über den Transfer. "Das Umfeld ist klasse, und auch vom Verein habe ich einen super ersten Eindruck. Ich freue mich riesig, jetzt hier zu sein", sagte Stach. Jonathan Burkardt und Finn Dahmen kennt er bereits von der U21. Die ersten zwei Ligaspiele wird Stach wegen einer Sperre aus der Vorsaison aber verpassen.

Schmidt ist zufrieden mit der Mainzer Form

Beim 3:2-Sieg im Testspiel gegen den FC Genua war Stach noch nicht dabei. In zweimal 60 Minuten zeigten die Mainzer eine solide Leistung. Die Tore erzielten Burkardt (14.), Jean-Paul Boetius (49.) und Adam Szalai (96.). Zwischenzeitlich hatten Aleksandar Buksa (32.) und Flavio Bianchi (77./Foulelfmeter) ausgeglichen. Sportdirektor Schmidt war zufrieden. Man habe gesehen, dass die Qualität für die Bundesliga da sei.

Am 8. August (15:30 Uhr) starten die 05er mit dem DFB-Pokalspiel gegen den Regionalligist SV Elversberg in die neue Saison. Eine Woche später empfangen sie zum Bundesliga-Auftakt RB Leipzig.