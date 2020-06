per Mail teilen

Erleichterte Gesichter und Jubelschreie - Der FSV Mainz 05 hat mit dem 3:1-Sieg über Werder Bremen den Klassenerhalt geschafft. Von "Das geht runter wie Öl" bis "ein unbeschreibliches Gefühl" - Die Reaktionen zum Klassenerhalt.

Dauer 0:49 min Bundesliga ist für Mainz wichtig Mainzer-Cheftrainer Achim Beierlorzer nach dem gelungenen Klassenerhalt seiner Mnnschaft am 33. Bundesliga-Spieltag gegen Werder Bremen.

Achim Beierlorzer (Trainer FSV Mainz 05): "Wir wollten so bisschen eine Lockerheit reinbringen und nicht sagen, wir können es ja daheim nicht. Doch, können wir, das haben wir heute gezeigt. Ich bin erschöpft. So eine englische Woche ist intensiv. Dann auch mit dieser Gefühlslage nach Augsburg, da werden wir schon mit einem kleinen Abgesang verabschiedet. Nicht mal eine Woche später haben wir das geschafft, was wir unbedingt uns als Ziel gesetzt haben. Ich bin natürlich total glücklich, aber ich bin auch kaputt."

Rouven Schröder (Sportvorstand FSV Mainz 05): "Es ist ein super Gefühl und geht runter wie Öl. Ich bin stolz auf die Jungs und den Verein. Wir mussten durch viele Täler gehen und zum Teil berechtigte Kritik einstecken. Aber man darf den Glauben an diesen Verein nie verlieren. Alle sind hier mit Herzblut dabei. Auch Werder sollte den Glauben nicht verlieren. Es war ein super intensives Spiel, wie die ganze Saison. Wir sind nicht gut reingekommen. Man hat schon gemerkt, dass Werder da besser drin war. Auch Wellentäler innerhalb dieses Spiels, die begleiten uns so ein bisschen. Wie wir uns wieder da raus geboxt haben, das war absolute 05er-Mentalität. Ich habe den Jungs auch nach dem Spiel gesagt, ich bin brutal stolz. Dass wir abgeschrieben waren und uns aus eigener Kraft rausgezogen haben. Wir haben nicht auf andere geguckt, wir haben selber das Ding durchgezogen. Daraus werden dann Männer. Das brauchen wir auch für die Zukunft. Jetzt können wir Glückwünsche auch annehmen und für die ganzen WhatsApp bedanken, die kommen werden. Jetzt sind wir durch. Heute können wir nicht nur durchpusten, sondern auch ein, zwei Bier mehr trinken."

Florian Müller (FSV Mainz 05): "Wir haben heute alle richtig durchgezogen und uns am Ende belohnt! Das sind die Spiele, für die man Fußball spielt. Es hat von jedem alles gebraucht. Und wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, bin ich froh. Aber ich glaube, jeder auf dem Platz hat heute alles rausgehauen. Auch wenn nicht alles geklappt hat, vor allem in der ersten Halbzeit, wo wir 2:0 führen und kein gutes Spiel machen. Aber im Endeffekt ist es scheißegal. Wir haben es geschafft, dass ist das, was zählt."

Danny Latza (FSV Mainz 05): "Für Mainz 05, einen kleinen Verein, der trotzdem immer gute Arbeit leistet, ist es nicht alltäglich, dass man in der Bundesliga spielt. Von daher machen sie seit Jahren einen guten Job hier."

Dauer 2:23 min Danny Latza: "Wir sind überglücklich" Danny Latza: "Wir sind überglücklich"

Karim Onisiwo (FSV Mainz 05): "Es war schon öfter etwas knapper, jetzt hat die Mannschaft wieder bewiesen, was in ihr steckt. Wir müssen es mal über die ganze Saison schaffen. So waren es sehr viele Höhen und Tiefen. Heute war es ein Willenssieg."

Ridle Baku (FSV Mainz 05): "Ein unbeschreibliches Gefühl! Wir haben uns zum Schluss noch einmal in die Saison hineingekämpft und feiern jetzt den Klassenerhalt!"