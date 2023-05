"Ein bisschen Geschichte geschrieben" - Mainz 05 geht zufrieden in die Pause

Dem 1. FSV Mainz 05 schien Richtung Saisonende die Kraft auszugehen. Mit dem 2:2 gegen Borussia Dortmund können die 05er erhobenen Hauptes in die Sommerpause gehen.

Mit dem neunten Platz und 46 Zählern verabschiedet sich der 1. FSV Mainz 05 in den Urlaub. Nackte Zahlen, die nur wenig darüber aussagen, dass es für die 05er eine ganz besondere Saison war. Eine Saison, wie eine Achterbahnfahrt. Am Ende drohte nach vier Niederlagen in Folge die Vollbremsung, aber in einem denkwürdigen Bundesligafinale konnten die Rheinhessen nochmal zu alter Stärke zurückfinden und spielten eine entscheidende Rolle im Titelkampf.m

Mainz feiert erfolgreiche Saison

Nach dem letzten Spiel gegen Dortmund (2:2) gab es eine ausgiebige Saisonabschlussfeier. Sportvorstand Christian Heidel ist zufrieden mit der Saison: "Wir haben gefeiert, weil wir eine sehr gute Saison gespielt haben und mit dem Spiel gegen den BVB haben wir ein bisschen Geschichte geschrieben." Die Abschlussparty endete in einer langen Nacht für die Spieler, Betreuer und Trainer Bo Svensson.

Vor 81.000 Zuschauern stellten die Mainzer das Meisterschaftsfinale auf den Kopf. Dabei hätte man das den 05ern kaum noch zugetraut. Mental und körperlich ausgelaugt konnten die Rheinhessen in den letzten Spielen nicht mehr an ihre Leistungen zu Beginn der Rückrunde anknüpfen.

"Wir haben unseren Job gemacht. Es gab Leute, die haben geglaubt, wir schenken das Spiel her. Das ist nicht Mainz 05."

Mit zwei Rekordhaltern in die Pause

Für Karim Onisiwo endet die Saison mit einem 05er-Rekord: Der Österreicher kürte sich mit seinem 2:0-Treffer gegen Dortmund zum Bundesliga-Rekordschützen der Mainzer. Das war aber nicht die einzige Bestmarke, mit der sich die Rheinhessen in die Sommerpause verabschieden. Stefan Bell bestritt gegen Dortmund sein 256. Bundesligaspiel für die Rheinhessen und löste damit Nikolce Noveski als alleinigen Rekordspieler ab.

Wermutstropfen verpasster Europapokal

Der Europapokal war zwischenzeitlich zum Greifen nah. Doch der Leistungsabfall nach dem 3:1-Sieg gegen Bayern München kostete die Mainzer die Qualifikation. Es folgten vor dem finalen Spiel in Dortmund vier Pleiten bei 3:13 Toren. Mit dem neunten Platz verpassen die Rheinhessen das internationale Geschäft nur knapp. Ein Sieg mehr hätte gereicht.

Für Coach Bo Svensson, der in der Rückrunde drei Monate ohne Niederlage geblieben ist, ein Wermutstropfen: "Wir sind nicht zufrieden, wie die letzten Spiele gelaufen sind. Aber daraus werden wir lernen."

"Wir haben was zu bieten in Mainz"

In welcher Konstellation Mainz 05 in der nächsten Saison auf den Rasen treten wird, ist noch offen. Denn aufgrund der guten Saison ist es nicht unrealistisch, dass einige Spieler das Interesse anderer Klubs geweckt haben. Sportvorstand Christian Heidel sieht die Situation pragmatisch: "Das muss man abwarten, das ist Business. Wir sind da in einer guten Position, weil wir was zu bieten haben in Mainz. Aber wenn sich ein Spieler verändern möchte und wir das sportlich kompensieren können, dann muss man darüber nachdenken."

Trainingsauftakt für Mainz am 2. Juli Für den 1. FSV Mainz 05 startet die Vorbereitung auf die kommende Fußball-Bundesliga-Saison am 2. Juli. Nach Angaben von Svensson werden die Nationalspieler später einsteigen und zum Trainingsauftakt noch fehlen. Zum Trainingslager vom 26. Juli bis 2. August im österreichischen Schladming sollen aber alle dabei sein. Für den 1. August ist ein Testspiel geplant. Der Gegner steht noch nicht fest.

Kräfte sammeln für die neue Saison

Für die Spieler und Betreuer heißt es jetzt erstmal Urlaub machen und Kräfte sammeln. Viele haben ihre Familien über lange Zeit nicht gesehen und alles dem Fußball untergeordnet. Christian Heidel plant eine größere Reise mit seiner Familie, Bo Svensson wird in seine Heimat Dänemark fahren. Am 2. Juli werden sich dann alle wiedersehen, zum Trainingsauftakt für die neue Saison.