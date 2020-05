Der Bundesligist Mainz 05 steht vor seinem ersten Bundesligaspiel nach der langen Corona-Zwangspause am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Köln. Darauf bereiten sich die Mainzer in der letzten Woche vor dem Auswärtsspiel im Quarantäne-Trainingslager vor.

Ein Trainingslager vor dem Saisonstart – eigentlich das Normalste der Welt. Aber vor dem Neustart der Fußball-Bundesliga ist nichts normal. Zwar kennen die Mainzer das Hotel "Favorite" im Mainzer Volkspark bestens. Vor Heimspielen übernachtet die Mannschaft dort regelmäßig. Aber jetzt ist alles anders. Menschenleere Flure, eine Etage exklusiv für die Spieler und Betreuer von Mainz 05. Die Hygieneregeln sind allgegenwärtig. Besonders deutlich wird das auch bei den Mahlzeiten. "Es gibt am Buffet nur fertige Tellergerichte, die alle mit Folie verpackt sind und die außer dem Küchenpersonal niemand mehr in die Hand nimmt", erklärt Teammanager Darius Salbert.

Dauer 0:20 min Darius Salbert Hygiene-Regeln im Quarantäne-Hotel Darius Salbert, Teammanger von Mainz 05, zu Zimmermädchen im Quarantäne-Hotel.

Spieler haben Eigeninteresse, gesund zu bleiben

Das Leben der Profis spielt sich momentan ausschließlich zwischen Hotel und Trainingsgelände ab, unnötige Außenkontakte werden vermieden. Kontrollen von seitens der Behörden sind jederzeit möglich, aber Darius Salbert hat keine Befürchtungen, dass da etwas beanstandet werden könnte. Das Ziel ist klar: Es soll möglichst keine positiven Corona-Fälle auftreten und nur gesunde Spieler auf dem Platz stehen. Auch die Spieler möchten aus Eigeninteresse ihre Gesundheit schützen und sich möglichst nicht infizieren. "Alle haben in den vergangenen Wochen, wie viele andere Menschen auch, ihr Verhalten an die neue Situation angepasst", sagt Sportvorstand Rouven Schröder.

Wie die Vereine mit der Corona-Pandemie umgehen

Zuständigkeit mehrerer Gesundheitsämter

Völlig ausgeschlossen ist ein positiver Fall natürlich nicht. Mit den Behörden arbeitet man eng zusammen. Nicht immer ist aber das Mainzer Gesundheitsamt involviert. "Wir haben auch Spieler, die in Frankfurt wohnen, dann ist eben die Behörde dort zuständig. Aber wir denken nicht, dass die bei einem Spieler von Mainz 05 anders entscheidet, als bei einem Profi von Eintracht Frankfurt", da ist sich Schröder sicher.

Dauer 0:36 min Rouven Schröder über die Zusammenarbeit mit Frankfurter Gesundheitsamt Schröder

An den Spielorten gibt es nur wenige Hotels, die die geforderten Hygienestandards gewährleisten können. Auch in Köln wird Mainz 05 deshalb in einem anderen Hotel wohnen, als sonst üblich. Am Samstag werden alle Spieler nochmal getestet, danach Abschlusstraining und bis zur Abfahrt mit zwei Reisebussen und mehreren PKWs am Abend Richtung Köln haben im besten Fall alle ihr negatives Testergebnis in der Tasche.

Bundesliga wird kritisch beobachtet

Dauer 0:31 min Rouven Schröder zu Torjubel in Zeiten von Corona Rouven Schröder zu Torjubel in Zeiten von Corona

Es wird eine Fahrt ins Ungewisse, denn zumindest die Mainzer haben so eine Atmosphäre an einem Bundesliga-Spieltag noch nicht erlebt. Sicher wird am ersten Spieltag unter diesen Voraussetzungen noch nicht alles perfekt klappen. Rouven Schröder ist sich bewusst, dass der Fußball unter besonderer Beobachtung steht. Trotzdem hofft er auf ein wenig Nachsicht, wenn ein Spieler bei einem wichtigen Tor doch mal für einen Moment die Hygieneregeln vergisst. "Will man einen Spieler dann an den Pranger stellen? Ich bin mal gespannt, wie das hinterher bewertet wird, wenn einer unbeabsichtigt auch mal einen Fehler macht." Man kann in einem Quarantäne-Trainingslager eben viel üben, aber ein echtes Bundesliga-Geisterspiel lässt sich dabei kaum simulieren.