per Mail teilen

Moussa Niakhaté führte den FSV Mainz 05 bereits sieben Mal als Kapitän aufs Feld. Der Franzose hat schnell gelernt und ist mit nur 23 Jahren zum Führungsspieler gereift.

Als Moussa Niakhaté im Sommer 2018 vom FC Metz zum FSV Mainz 05 wechselte, wussten nur wenige Fans und Experten, welchen Spieler sich die Rheinhessen da geangelt hatten. Das ist nun anders: In anderthalb Jahren hat sich Niakhaté in Mainz einen echten Namen gemacht.

Der Innenverteidiger stand seit seinem Wechsel in 53 Pflichtspielen für die Rheinhessen auf dem Platz, in der aktuellen Saison spielte er in 18 Partien über die vollen 90 Minuten. Nur gegen RB Leipzig stand Niakhaté aufgrund einer Gelbsperre nicht im Kader. Die Zahlen zeigen: Der 23-Jährige ist zu einer verlässlichen Säule im Defensivverbund herangereift.

Kapitän nach dem Trainerwechsel

Mittlerweile ist der 1,90-Meter-Mann sogar Kapitän der Mainzer. Nach dem Trainerwechsel von Sandro Schwarz zu Achim Beierlorzer führte Niakhaté die Rheinhessen im Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim zum ersten Mal mit der Kapitänsbinde aufs Feld. Das Resultat: Ein 5:1-Erfolg, der den Mainzern Selbstvertrauen zurückgab nach zuvor bitteren Niederlagen gegen Leipzig und Union Berlin.

Als Führungsspieler muss der Franzose nun vorangehen, denn die Defensive ist das Sorgenkind der Mainzer. 44 Gegentore – das ist vor dem Duell mit dem FC Bayern der schlechteste Wert der Liga (gemeinsam mit Werder Bremen). Im Spiel gegen den Rekordmeister müssen Abwehr-Spezialist Niakhaté und seine Teamkollegen über sich hinauswachsen, um der Gegentor-Flut zu trotzen.