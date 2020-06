per Mail teilen

Nach dem Coup in Dortmund ist der Glaube an den Klassenerhalt beim FSV Mainz 05 riesig. Der letzte Schritt soll beim "Abstiegs-Endspiel " gegen Werder Bremen gegangen werden.

Achim Beierlorzer schwor seine Spieler direkt nach dem Coup von Dortmund auf das "Abstiegs-Endspiel" gegen Werder Bremen ein. Die letzten Worte des Trainers gingen aber im Siegesgebrüll der im Kreis stehenden Profis des FSV Mainz 05 unter. Falls dadurch jemand Beierlorzers Botschaft nicht verstanden haben sollte, machte sie Sportvorstand Rouven Schröder später noch einmal deutlich.

"Wir haben den klaren Auftrag, noch einmal diese Leistung abzurufen. Unser Ziel muss sein, den Klassenerhalt gegen Werder Bremen in Mainz zu feiern", sagte Schröder nach dem überraschenden wie gleichermaßen verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg bei Borussia Dortmund.

Trügerischer 5-Punkte-Vorsprung

Sechs Punkte beträgt der Vorsprung des Tabellen-15. auf die Norddeutschen auf Rang 17. Fünf Zähler hinter den Mainzern liegt Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsrang. Doch die Situation könnte trügerisch sein. Bei zwei Niederlagen gegen Bremen und am letzten Spieltag in Leverkusen könnten die Rheinhessen sogar noch direkt absteigen.

Durch das 2:0 beim BvB hat Mainz 05 einen riesengroßen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen Bremen können die 05er alles klar machen.

"Wir dürfen uns nicht blenden lassen. Entscheidend ist jetzt einfach, dass wir die Birne einschalten. Für Werder Bremen geht es um alles." Mainz 05-Sportvorstand Rouven Schröder

"Big Point" in Dortmund

Mit einer Leistung wie beim enttäuschenden BVB sollten die Mainzer den Klassenerhalt aber schaffen. "Das hat uns keiner zugetraut. Viele haben uns schon abgeschrieben. Man sieht einfach, dass wir leben", sagte Kapitän Danny Latza nach den Toren von Jonathan Burkardt (33.) und Jean-Philippe Mateta (49., Foulelfmeter). Ein kleiner Wermutstropfen mischte sich allerdings in den Mainzer Jubel nach dem Schlusspfiff. Hätte Düsseldorf in Leipzig nicht in der Nachspielzeit ausgeglichen, dann hätte schon ein Punkt gegen Bremen zum sicheren Klassenerhalt gereicht.

"Natürlich hätten wir es gerne gehabt, wenn Leipzig gewonnen hätte. Wir können das aber nicht beeinflussen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren", sagte Beierlorzer. Das gelang in Dortmund eindrucksvoll. Die Mainzer stemmten sich mit aller Kraft gegen den drohenden Abstieg. Sie liefen neun Kilometer mehr als der BVB, warfen sich in die Schüsse, gewannen die Zweikämpfe und setzten nach vorne immer wieder Nadelstiche.

"Die Mannschaft", so Beierlorzer, "hat den Glauben auf den Platz gebracht." Schröder stellte daher zufrieden fest, "dass wir beschwingt nach Hause fahren". Der Rückenwind soll am Samstag zum Klassenerhalt genutzt werden.