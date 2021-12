Mainz 05 hat sich in Frankfurt zu "weit zurückgelehnt"

Mainz 05 musste zum Jahres-Ausklang eine schmerzhafte 0:1-Niederlage im Rhein-Main-Derby hinnehmen. Trainer Bo Svensson ärgerte sich vor allem über die Einstellung einiger Spieler.

Die große Party blieb aus. Zwar hat Mainz 05 mit Platz acht und 24 Punkten aus 27 Spielen eine phantastische Hinrunde gespielt. Am Samstag bestimmte jedoch die 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt die Gefühlswelt der 05er. Cheftrainer Bo Svensson haderte mit der Einstellung seiner Spieler: "Die erste Halbzeit waren wir nicht am Anschlag. Die Eintracht war klar besser. Wir haben gedacht, wir verwalten. Wir waren nicht bereit, das ist auch meine Verantwortung. Ich habe auch Fehler gemacht in der Vorbereitung auf dieses Spiel. Das ärgert mich sehr", sagte der Däne am Samstag.

Svensson prangerte vor allem die schwache Anfangsphase der Mainzer an. "Ich muss hinterfragen, was wir seit Dienstag gemacht haben", monierte Svensson, dessen Jahresbilanz mit 57 Bundesliga-Punkten trotz der abschließenden Derby-Niederlage positiv ausfällt. Am Dienstag hatten die 05er noch deutlich mit 4:0 gegen Hertha BSC gewonnen und dabei überzeugt. "Ich habe das Gefühl, dass wir uns alle ein Stück weit zurückgelehnt haben. Das ärgert mich, bei mir selbst vor allem", sagte Svensson.

Auch Stefan Bell hadert

"Es war so, dass wir in der ersten Halbzeit einfach nicht gut genug waren", sagte auch Kapitän Stefan Bell. Seiner Meinung nach haben die Mainzer der Eintracht das Spiel "ein bisschen zu leicht" gemacht und dadurch auch verdient das das 0:1 durch Jesper Lindström (35.) kassiert.

Kaum Chancen für Mainz 05

Dass das Aufbäumen in der zweiten Halbzeit nicht mehr zu einem Punkte reichte, lag mitunter an Jonathan Burkardt. Er vergab seine beste Gelegenheit kurz nach der Pause (47.). Ansonsten musste er mit ansehen, dass Mainz 05 gegen sehr tief stehende Frankfurter kaum zu Chancen kam. "Wir waren zu unsauber vorne", sagte der Mainzer Topstürmer, "somit ist auch kein Tor für uns gefallen".

Über das Kalender-Jahr betrachtet, ist Mainz 05 trotzdem die fünftbeste Mannschaft der Bundesliga. Die Rheinhessen haben nach dem sensationellen Klassenerhalt in der Vorsaison eine stabile Hinrunde gespielt, die sie in die Nähe der Europapokal-Plätze geführt hat. Selbst auf die Champions-League-Plätze haben die Mainzer derzeit nur vier Punkte Rückstand. Gemessen an den Ansprüchen der Mainzer (souveräner Klassenerhalt), sind die Rheinhessen also trotz der Niederlage voll im Soll. Mit ein paar Stunden Abstand dürfte diese Bilanz auch wieder in die Gefühlswelt der 05er einsickern - vielleicht gibt es dann ja doch noch was zum Feiern.