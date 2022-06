05-Sportdirektor Martin Schmidt: "Ich freue mich riesig auf die WM"

Über die Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar wurde und wird nach wie vor sehr kontrovers diskutiert. Was die rein sportliche Qualität der "Winterspiele" Ende des Jahres angeht, sieht der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt aber einen entscheidenden Vorteil.

Public Viewing auf dem Weihnachtsmarkt bei Glühwein und Zimtwaffeln. Die Vorstellung auf die kommende Weltmeisterschaft, sollte man nicht selbst in Katar vor Ort sein, fällt zugegebenermaßen noch etwas schwer. Wobei es jetzt nicht um den umstrittenen WM-Austragungsort gehen soll, vielmehr über den ungewöhnlichen Zeitpunkt dieser WM Endrunde. Los geht es am 21. November um 13.00 Uhr deutscher Zeit mit dem Spiel Niederlande gegen Senegal, das Finale wird am Sonntag, den 18. Dezember, also sechs Tage vor Heiligabend, um 18 Uhr angepfiffen.

Keine müden und ausgelaugten Kicker

Mit diesem ungewöhnlichen Termin für die Titelkämpfe, der aufgrund der unerträglichen Hitze in Katar während der Sommermonate gewählt worden war, mögen viele Vereine und Fans, vor allem aber auch die die Spieltagsplaner der europäischen Ligen einige Probleme haben. Martin Schmidt, Sportdirektor beim FSV Mainz 05, hat aber einen entscheidenden Vorteil erkannt: "Ich freue mich besonders auf eine Fußball-WM mit topfitten Spielern", sagt der Schweizer im Gespräch mit SWR Sport und spricht die die letzten WM's und EM's an, die immer am Ende einer sehr langen Saison stattgefunden haben - nach bis zu 60, 70 Spielen für manchen Nationalkicker. "Man hat das jetzt auch in der Nations League beobachten können, da sind die Spieler irgendwann einfach durch."

Alle Spieler in absoluter Topform

Müde Spieler beim wichtigsten internationalen Turnier sollte es, so Schmidt, dieses Mal nicht geben. Ganz im Gegenteil: "Jetzt haben wir endlich einmal eine Fußball WM, wo alle Spieler in absoluter Topform sind", prognostiziert der 05-Sportdirektor den Akteuren nach drei Monaten Meisterschaft eine gute Verfassung und Fitness. "Ich freue mich jedenfalls riesig auf die Spiele, ich glaube, da kommt etwas ganz tolles auf uns zu".

"Winter WM" aus Sicht der 05er

Natürlich kann Martin Schmidt auch die Kritiker an einer "Winter WM" verstehen, seine Aussagen bezieht der Schweizer auch nur auf das Sportliche, nicht auf die politischen Um- und Zustände im WM-Gastgeberland. Schmidt sagt: "Wir beginnen mit der Liga drei Wochen früher und haben bis zur WM 15 Spiele. Den Break während der WM müssen wir so gestalten, dass die Spieler unter Spannung bleiben, um dann Anfang Januar mit der gezielten Rückrundenvorbereitung zu beginnen." Und was Martin Schmidt bei aller notwendigen Belastung auch nicht vergisst, ist die Gesundheit seiner Akteure: Die Belastung der Spieler war in den letzten Jahren, auch durch Corona, so hoch und anspruchsvoll. Für viele wird das einmal eine wertvolle körperliche Erholung sein, auch wenn man noch etwas trainiert oder spielt."