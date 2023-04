Ludovic Ajorque: Mainzer Qualitätsstürmer nimmt Fahrt auf

per Mail teilen

Er gehört zu den erfolgreichsten Winterzugängen der Bundesliga. Nach anfänglicher Ladehemmung ist Ludovic Ajorque zum Mann für die schönen Tore geworden. Ein Glücksgriff für die Mainzer.

Ende Januar kam das Sturmtalent von Racing Straßburg zu den Mainzern. Er sollte neue Impulse in der Offensive setzen, tat sich in den ersten Spielen aber noch schwer. Mittlerweile hat Ajorque gezeigt, dass er treffen kann. Und wie! Vier Tore und eine Vorlage in den letzten sechs Bundesligaspielen. Der französische Mittelstürmer hat Fahrt aufgenommen.

Mann für die schönen Tore

Nach seinem ersten Treffer gegen Borussia Mönchengladbach erzielte der Sechs-Millionen-Euro-Zugang beim Spiel gegen Hertha BSC ein Traumtor im Berliner Olympiastadion. Nach einem überraschenden Rückpass von Leandro Barreiro brachte er den Ball mit einer flotten Drehung technisch beeindruckend im oberen Torwinkel unter.

Dieser Hingucker sollte keine Ausnahme sein. Beim Mainzer 3:0 Sieg gegen Leipzig setzte der Mittelstürmer noch einen drauf. Nach einer Flanke von Anton Stach verwandelte Ajorque mit seinem schwächeren rechten Fuß und einem eleganten Heber erneut im Winkel.

Beim unglücklichen 2:2 gegen Werder Bremen sorgte der 1,97 Meter große Franzose fürs erste Tor im Spiel und sein viertes in der Liga. Auch hier: Richtig gestanden, richtig getroffen und richtig beeindruckt. Ajorque mausert sich zum Mann für die schönen Tore.

Mainz schlägt im richtigen Moment zu

Mainz hat Ajorque Ende Januar genau im richtigen Moment verpflichtet. Im letzten Sommer hatte Hertha BSC bereits Interesse bekundet, damals war der Franzose mit 15 Millionen allerdings zu teuer.

Danach folgte eine Torflaute, Ajorque konnte bei Straßburg außer einem Elfmeter bis zur Winterpause keine Treffer mehr erzielen. Sein Marktwert ging nach unten und die 05er schlugen zu: Für sechs Millionen Euro holten sie Ludovic Ajorque nach Mainz.

Turm fürs Team

Mit seiner stattlichen Körpergröße von fast zwei Metern ist Ajorques Präsenz auf dem Platz kaum zu übersehen. Aber auch für seine Teamkollegen ist der Mainzer Mittelstürmer ein Glücksgriff. Für seine Mitspieler versteht er es, wie kaum ein anderer, die Bälle zu halten, zu verteilen und damit Räume zu öffnen.

"Er ist ein Qualitätsspieler, der auch seine Mitspieler besser macht. Er schafft für sie Räume. Dazu kommt, dass Ludo ein richtig geiler Typ ist."

Kurz nach seinem ersten Auftritt für die Mainzer stand er gegen den VfL Bochum in der Startelf. Für Karim Onisiwo das erste Spiel, in dem er drei Tore erzielte. Auch dank Ajorque, der ihm die Arbeit in zentraler Position abnahm.

Nächste Torchancen gegen Köln

Dass Ajorque ein Torjäger ist zeigt auch die Statistik aus der Vergangenheit. In der Ligue 1 traf der Franzose immer zweistellig. Gegen den 1. FC Köln hat Ludovic Ajorque die nächste Chance, seine Torbilanz weiter aufzubessern.