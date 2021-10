Mainz 05 und FCK gemeinsam für den guten Zweck

per Mail teilen

Die Konkurrenz zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern ruhte heute, als beide Vereine zur Unterstützung der von der Flut gebeutelten Sportvereine im Ahrtal für den guten Zweck spielten.

Die Solidarität mit den betroffenen Menschen und Vereinen stand beim Benefizspiel der beiden rheinland-pfälzischen Vereine klar im Vordergrund. So betonten FSV-Sportvorstand Christian Heidel und Markus Merk vom FCK vor dem Spiel, dass die Begegnung angesichts der großen Zerstörungen im Ahrtal trotz der Konkurrenz zwischen den Vereinen sofort auf breite Zustimmung in den Clubs getroffen sei.

Die beiden Trainer nutzten das Spiel auch, um jungen Spielern eine Chance zu geben. Und mit Danny Schmidt traf nach Vorlage von Dominik Kohr dann in der 22. Minute auch der Jüngste auf dem Platz für die Mainzer zur 1:0-Führung.

Schreckmoment für Felix Götze

Nach einer knappen halben Stunde der Schreckmoment im Stadion: im Gewühl blieb Felix Götze am Boden liegen. Der nach seinem Haarriss im Schädel erst frisch zurückgekehrte FCK-Akteur konnte nach kurzer Behandlung zwar selbst zur Bank laufen, wurde mit leichten Kopfschmerzen aber vorsorglich ausgewechselt. Es handelte sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie FCK-Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen gegenüber SWR Sport mitteilte.

Die Jugend übernimmt

Ab der 60. Minute wechselten beide Trainer stark durch und schickten viele Jugendspieler auf den Platz. Das Spiel verflachte damit mehr und mehr und keines der beiden Teams konnte der Begegnung wirklich einen Stempel aufdrücken. Immerhin: in der 86. Minute kamen die Pfälzer durch Elias Huth per Hacke aus kurzer Distanz doch noch zum 1:1-Ausgleich.

Zwei Minuten vor dem Ende spielte der Mainzer Tormann Finn Dahmen den Ball dann mit der Hand absichtlich außerhalb des Sechzehners, um einen sicheren Gegentreffer durch Maximilian Fesser zu verhindern und sah dafür die Rote Karte. Alle Beteiligten nahmen es jedoch mit Humor.

Am Ende stand somit ein Unentschieden; dem Anlass entsprechend, denn auf das Ergebnis kam es an diesem Tag ohnehin nicht wirklich an. Viel wichtiger war, dass über 150.000 Euro für die gebeutelten Vereine im Flutgebiet gesammelt werden konnten.