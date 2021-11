"Reflektierter" Burkardt darf auf DFB-Debüt hoffen

Er ist der Shooting-Star beim 1. FSV Mainz 05. Jonathan Burkardt hat den Durchbruch in der Bundesliga geschafft – und darf auf sein Debüt in der Nationalmannschaft hoffen.

Bei den Mainzern, so Volker Kersting, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des FSV, ist für den Stürmer "der Punkt gekommen, an dem er den letzten Schritt in der Bundesliga gemacht hat und für uns unverzichtbar ist." Kersting muss es wissen, denn kaum einer kennt Burkardt so gut, wie der NLZ-Leiter. Er holte den Jung-Stürmer 2014 aus der Jugendabteilung des SV Darmstadt 98 in die U15 der Mainzer, einfach war das aber nicht: "Wir haben ihn seit der E-Jugend verfolgt. Zur U15 hat er sich schließlich bereit gefühlt, den Schritt zu gehen."

Das passt zum Gesamteindruck, den Kersting vom Mainzer Toptorjäger vermittelt. Burkardt sei fleißig und mit dem absoluten Siegeswillen ausgestattet, der die eigene Mannschaft mitreißt. Eine seiner größten Stärken sei aber die Mentalität. "Jonny kommt zugute, dass er ein sehr reflektierter Spieler mit einer sehr guten Selbstwahrnehmung ist. Dementsprechend hart hat er auch an sich gearbeitet", erklärt sich Kersting den Durchbruch seines ehemaligen NLZ-Schützlings.

Torausbeute vervierfacht

Im Vergleich zur Vorsaison hat Burkardt seine Torausbeute schon vervierfacht – nach knapp einem Drittel der Spiele. Im Vorjahr traf ‚Jonny‘, wie ihn bei den 05ern alle nennen, in 31 Partien zweimal. Dieses Jahr hat der 21-Jährige in zehn Liga- und zwei Pokalspielen schon acht Tore auf dem Konto. Als Leistungsträger bei einem der Überraschungsteams der Bundesliga hat Burkardt gute Argumente für seine Premieren-Nominierungen für die DFB-Elf.

TV-Tipp SWR Sport in Rheinland-Pfalz Highlights, Analysen und Interviews zum Spiel des 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach sehen Sie in SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Los geht's am Sonntag ab 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Burkardt lässt Hype kalt

"Jonny will immer den einen Schritt mehr gehen. Das ist herausragend", so Kersting. Ob der Sprung in die A-Nationalmannschaft schon jetzt kommt, bleibt abzuwarten. Burkardt lässt der Hype um seine Person sowieso kalt. "Das ist für mich Nebensache. Ich versuche, auf dem Platz meine Leistung zu zeigen und was kommt, das kommt", so der pfeilschnelle Mittelstürmer nach seinen vier Treffern in den vergangenen drei Bundesligaspielen.

Für eine Einladung von Bundestrainer Hansi Flick spricht, dass die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (11. November, 20.45 Uhr) in Wolfsburg und in Armenien (14. November, 18 Uhr) ohne sportliche Brisanz stattfinden, weil die Nationalmannschaft bereits für die WM in Katar 2022 qualifiziert ist. Stammkräften wie Timo Werner, Kai Havertz (beide Chelsea FC), Thomas Müller, Leroy Sané oder Serge Gnabry (alle FC Bayern München) könnte Flick eine Ruhepause gönnen, was die Tür für Burkardt aufstoßen würde.

Wichtige Stütze für U21

Gegen eine Nominierung spricht allerdings, dass U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo mit Sicherheit nur ungern auf seinen Kapitän verzichten würde. Bei einer Niederlage im EM-Qualifikationsspiel gegen Polens U21 (Freitag 12.11.) würde diese bis auf zwei Zähler an Deutschland heranrücken und das Rennen um die Qualifikation für das Turnier in Georgien 2023 wieder spannender machen.

Eins ist jedoch sicher: Wenn Jonathan Burkardt sich weiter so entwickelt wie in der laufenden Saison, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er das erste Mal im Aufgebot von Hansi Flick auftaucht.