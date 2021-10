Mainz-Stürmer Johnny Burkardt: Weiter, immer weiter

Ein Tor erzielt, einen weiteren Treffer vorbereitet. Gegen Bielefeld bestätigte 05-Stürmer Jonathan Burkardt erneut seine starke Form und hatte einen großen Anteil am Mainzer Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal. Vom Hype um seine Person lässt er sich nicht beeinflussen.

Es war pure Erleichterung. Nicht nur bei Jonathan Burkardt. Bei der gesamten Mainzer Mannschaft, beim Trainerteam und bei den 05-Fans. Erstmals seit vier Jahren stehen die Rheinhessen wieder im Achtelfinale des DFB-Pokals. Das Spiel gegen Liga-Konkurrent Bielefeld war ein absoluter Pokal-Fight, der erst in der Nachspielzeit der Verlängerung, durch den 3:2 Siegtreffer von Marcus Ingvartsen, zugunsten der 05er entschieden wurde.

"Die Erleichterung ist sehr sehr groß. Ich glaube, es war etwas unnötig, dass wir über 120 Minuten gegen mussten. Wir haben uns ein Stück weit zurückgezogen und um das Gegentor gebettelt. Umso besser ist es dann, dass wir nicht ins Elferschießen mussten", bestätigte Burkardt.

Burkardt erneut mit starker Leistung

Der 21-Jährige liefert wenige Tage nach seinem Doppelpack gegen den FC Augsburg in der Liga, wieder eine starke Leistung ab. Schon kurz nach dem Anpfiff war der Kapitän der U21-Nationalmannschaft präsent, scheiterte aber sehenswert am starken Bielefelder Keeper Ortega. In der zweiten Hälfte war Burkardt wie schon gegen Augsburg per Kopf zu Stelle und traf zum Ausgleich.

"Der Ball kam schon wieder perfekt auf meinen Kopf von Karim. Ich musste den zum Glück nur noch einnicken." Kurz darauf bereitete er das zwischenzeitliche 2:1 für Sturmkollege Onisiwo stark vor. Drei Treffer und ein Assist in dne letzen beiden Pflichtspielen. Jonathan Burkardt ist in Topform. Die Gefahr sich davon blenden zu lassen oder gar abzuheben, besteht bei ihm nicht. "Ja bis jetzt läuft es sehr gut. Aber ich muss sagen, dass ich mir gar nicht so viele Gedanken über die Spiele mache. Ich schaue schon wieder nach vorne. Am Samstag kommt schon das Nächste. Ich versuche jetzt so gut wie möglich zu regenerieren und wieder frisch zu werden."

"Zu platt" zum Jubeln

Der gebürtige Darmstätder sonnt sich nicht im Erfolg. Denn auch er weiß, gegen Bielefeld war nicht alles gut. Das hob auch sein Trainer Bo Svensson noch einmal hervor. "Wir haben am Anfang nicht alles abgerufen. Wir haben uns beim ersten Gegentor nicht gut verhalten. Ab der 30. Minute haben wir es besser gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir bis zu 75. Minute die bessere Mannschaft." Und auch dem Mainzer "Shootingstar" war die intensive Partie anzumerken. Zu großen Emotionen oder gar zum ausgelassenem Jubel war Jontahan Burkardt nicht mehr in der Lage. Dennoch war die Freude groß aber etwas gedämpft. "Man sieht schon Gefühle von mir. Aber ich bin in erster Linie platt nach so einem Spiel."

Empfehlung vom Manager

Dass Burkardt es bis in die Nationalmannschaft schaffen kann, ist wegen des Mangels in Deutschland an Stürmertypen wie ihm keine Träumerei. er Mainzer Sportvorstand Christian Heidel spielte zwar den Besuch von Bundestrainer Hansi Flick beim 4:1-Sieg der Mainzer gegen Augsburg herunter ("Er wohnt nicht weit weg und es ist ein Freitagspiel"), meinte aber auch: "Klar ist, er hat ihn gesehen und was er gesehen hat, war gut." Er könne sich die Schlagzeile "Burkardt schießt zwei Tore für Hansi" gut vorstellen. Dies bedeute aber noch lange nicht, "dass Jonny ein Kandidat für die Nationalmannschaft" sei. Der Manager empfahl deshalb: "Hart weiter arbeiten. Dann kommt es unter Umständen einmal." Momentan spricht bei "Johnny" Burkardt viel dafür.