Der Blick geht nach oben: Mainz 05 mit höchstem Sieg unter Trainer Svensson

Ein torreicher Abend, der für starke Mainzer auch noch höher hätte ausgehen können. Kurz vor der Winterpause katapultieren sich die Rheinhessen auf Tabellenplatz sechs.

Nach dem 4:0-Sieg gegen Hertha BSC konnte Mainz-05-Coach Bo Svensson mehr als zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft sein: "Es hat Spaß gemacht. Es macht jeden Tag Spaß mit dieser Mannschaft zu arbeiten."

Mainzer im Torrausch

Nach ersten Torchancen konnte der Südkoreaner Jae-sung Lee durch Vorarbeit seiner Mainzer Teamkollegen Moussa Niakhaté und Silvan Widmer bereits in der 19. Minute zur 1:0-Führung treffen. In der 41. Minute kam dann noch ein bisschen Glück dazu: Der Schuss vom Mainzer Innenverteidiger Alexander Hack wurde von Hertha-Spieler Lucas Tousart ins eigene Tor zum 2:0 abgefälscht. "Es war eine super Leistung, auf die wir stolz sein können. Wir hatten uns etwas vorgenommen und das haben wir auch umgesetzt", so Hack.

Verletztungspech bei Hertha

Noch in der ersten Halbzeit musste der neue Hertha-Trainer Tayfun Korkut auch noch die verletzungsbedingten Ausfälle von Stürmer Stevan Jovetic (Wadenprobleme) und Mittelfeldspieler Suat Serdar (Knieprobleme) verkraften. Ausgerechnet Jovetic, der in den vergangenen zwei Spielen mit seinen drei Treffern einer der wichtigsten Spieler in der Berliner Mannschaft war.

Widmer: "Es war ein Fest"

Nach der Pause ging es von Seiten der Mainzer munter weiter: Silvan Widmer traf in der 49. Minute per Kopf zum 3:0, bevor dann eine halbe Stunde später auch noch der eingewechselte Jean-Paul Boetius (79.) zum 4:0-Endstand traf. In den letzten Spielminuten verfehlten Boetius (83.) und Stöger (90.) nur knapp das Tor. Mainz 05 hätte also noch mehr Chancen gehabt und gewinnt am Ende deutlich und verdient gegen schwache Berliner.

Svensson: "Freue mich für die Fans"

Trainer Bo Svensson bedankte sich auch bei den rund 10.000 Zuschauern, die im Mainzer Stadion dabei sein durften: "Ich freue mich vor allem für die Fans, die an einem langweiligen Dienstagabend den Weg zum Stadion gefunden haben und der Mannschaft die Unterstützung gegeben haben, die sie verdient", so Svensson. Langweilig war dieses Spiel definitiv nicht. Am kommenden Samstag treffen die Mainzer dann im letzten Bundesligaspiel der Hinrunde auswärts im Derby auf Eintracht Frankfurt.