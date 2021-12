Mainz 05 hadert: Gegen Bayern wäre mehr drin gewesen

Mainz 05 hat beim FC Bayern München geführt, gut mitgehalten und trotzdem verloren. Die Rheinhessen hadern: Diesmal wäre mehr drin gewesen.

So weit ist es schon gekommen: Da fährt Mainz 05 zum großen FC Bayern München - und statt sich zu freuen, dass sie mit einer 1:2-Niederlage davongekommen sind, ärgern sich die Mainzer, dass es diesmal nicht zu mehr gereicht hat. Das lag nicht nur an der verdienten Halbzeit-Führung, für die Karim Onisiwo (22.) gesorgt hat. Das lag auch am starken Robin Zentner, der lange Zeit mit starken Paraden verhindert hat, dass die Bayern zurück ins Spiel kamen. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht, genau nach Plan", sagte Mainz-05-Trainer Bo Svensson.

Er ärgerte sich jedoch über die Mainzer Fehler bei den Gegentoren: "In der zweiten Halbzeit fangen wir nicht so gut an, haben drei, vier unglückliche Aktionen und kriegen Gegentore, die du nicht kriegen darfst, wenn du hier was holen willst. Ein langer Ball über die Kette, das war viel zu billig." Diese Fehler hatten Kingsley Coman (53.) und Jamal Musiala (74.) sofort bestraft.

Mainz-05-Coach Svensson ärgert sich über den VAR

Und noch etwas ärgerte den den 42-jährigen Dänen: Dass sich Schiedsrichter Benjamin Cortus das Foul von Dayot Upamecano an Jae-Sung Lee (19.) nicht noch einmal angeschaut habe. Er könne verstehen, dass Cortus die Szene "im Spiel mit dem Tempo" als nicht strafstoßwürdig bewertet habe, sagte Svensson. Allerdings sei der VAR ja genau dafür da, um dann einzugreifen. "Dass der Schiri das nicht nochmal anschaut, das verstehe ich nicht", schimpfte der Däne: "Es ist keine schwer zu bewertende Szene." Für Svensson war es ein "klarer Elfmeter". Der Video-Assistent, mit dem Cortus Kontakt hatte, kam jedoch zu einem anderen Schluss.

Zentner wünscht sich "eiskalte" Mainzer

Mainz-05-Keeper Robin Zentner hätte sich jedoch auch ohne den vergeblich geforderten Elfmeter mehr Tore für die Mainzer gewünscht. Laut Zentner haben die Bayern den 05ern "echt viel Platz gegeben", den die Mainzer zwar gut bespielt aber nur einmal genutzt haben: "Wir müssen dann noch ein bisschen eiskalter im letzten Pass und im Abschluss werden, damit wir hier mehr als ein Tor schießen."

Mainz 05 mit wenig Vorsprung

Mainz 05 steht nach der Niederlage mit 21 Punkten auf Platz acht der Bundesliga-Tabelle und befindet sich nun in der kuriosen Situation, dass die Rheinhessen einerseits punktgleich mit RB Leipzig hinter den Europapokal-Plätzen lauern, anderseits aber nur noch drei Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner Hertha BSC (Dienstag, 20:30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de) haben. Und die Berliner stecken mitten im Abstiegskampf, und mit dem wollen die Mainzer in dieser Saison bestenfalls nichts mehr zu tun haben.

Wenn die Mainzer gegen Hertha und im abschließenden Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt (Samstag, ab 15:30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de) punkten, können sich Svensson, Zentner und Co in der dann anstehenden Winterpause gemütlich unter den Weihnachtsbaum setzen. Ansonsten könnte es trotz der guten Leistungen und des ansehnlichen Tabellenplatzes tatsächlich noch einmal ungemütlich werden.