Thomas Tuchel hatte die Mainzer Junioren 2009 zum Deutschen Meistertitel geführt. Jetzt rückt der Traum vom zweiten Titelgewinn der U19 näher.

Die Karten stehen gut vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen die Kölner (Freitag, 16:00 Uhr). Im Hinspiel hatten die Mainzer Junioren dank des Treffers von Nelson Weiper mit 1:0 vorgelegt. Beim Heimspiel im alten Bruchwegstadion zeigte die U19 vor 4.500 Zuschauern, dass sie es ernst meint: Der Traum vom zweiten Titelgewinn rückt in greifbare Nähe. Ein Unentschieden würde den Mainzern reichen, um ins Finale einzuziehen.

Auf Tuchels Spuren

Vor 14 Jahren wurde Thomas Tuchel mit der A-Jugend auf Anhieb Deutscher Meister. Damals gewannen die Mainzer mit André Schürrle gegen Borussia Dortmund. Das war der Grundstein für Tuchels Weg in die Trainer-Weltspitze: 2021 gewann er mit dem FC Chelsea die Champions League, bevor er vom FC Bayern verpflichtet wurde.

Benjamin Hoffmann, aktueller Trainer der Mainzer U19, wandelt also auf Tuchels Spuren. Seit dem Erfolg von 2009 war die A-Jugend in keinem Meisterschaftsfinale mehr. In den Reihen von Hoffmans Nachwuchsspielern sind bereits viele mit einem Profivertrag ausgestattet. Die 05er sind gewappnet für den Kampf ums Final-Ticket.

Mainzer Nachwuchspower

Die Mainzer Junioren gehen mit vielen Talenten bereits auf Tuchfühlung mit den Profis. Acht Spieler aus dem Nachwuchs haben bereits einen Lizenzspielervertrag. Unter anderem Brajan Gruda (18), der schon in der Bundesliga zum Zug kam, und Nelson Weiper (18), der dort bereits zwei Treffer erzielt hat.

Kein Zufall, wenn es nach Sportvorstand Christian Heidel geht. Für ihn gehört es zum Kerngeschäft der Mainzer, ins Nachwuchsleistungszentrum zu investieren und die Früchte zu ernten. Betrachtet man die Bundesliga-Einsatzzeiten der Eigengewächse, liegt Mainz mit dem SC Freiburg ganz vorne.

Wie viel Weiper ist erlaubt?

Nelson Weiper steht auch beim Rückspiel gegen Köln wieder zur Verfügung. Wie lange ist jedoch unklar, denn Profi-Coach Bo Svensson hat Weiper nach seinem Treffer gegen Werder Bremen bereits für das Spiel am Samstag eingeplant: "Er ist mit auf der Bank am Samstag."

"Bundesliga-Minuten sind wertvoller als U19-Minuten."

Nachwuchscoach Hoffmann steht im engen Austausch mit der Profi-Abteilung und reagiert verständnisvoll. Schließlich arbeite man im Nachwuchsleistungszentrum dafür, dass die Spieler bei den Profis ankommen. Für einen doppelten Einsatz von Weiper am Freitag bei der U19 und am Samstag bei den Erwachsenen sprechen die kurzen Wege: Denn auch die Profis spielen einen Tag später in Köln.

"Spieler haben Bock"

Mit dem Offensiv-Trio Brajan Gruda, Dennis Kaygin und Nelson Weiper sind die 05er-Junioren gegen die Kölner gut aufgestellt. Trotzdem wird der Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft "sehr hart", prophezeit Nachwuchstrainer Benjamin Hoffmann. Er stellt sich auf weite Wege in der Offensive und Defensive sowie auf viele Zweikämpfe ein. Die Kölner zählen zu den besten U19-Nachwuchsmannschaften Deutschlands.

Bei den taktischen Überlegungen sind Hoffmanns Jungs aktiv mit dabei: "Sie bringen Ideen ein und wollen die auf dem Platz präsentieren." Gemeinsam wollen sie auf Tuchels Spuren wandeln und den Weg bereiten für den großen Traum: den zweiten deutschen U19-Meistertitel.