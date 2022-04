Der Bundesligist FSV Mainz 05 steigt in den Frauenfußball ein. Im Kooperationsvertrag mit dem TSV Schott Mainz wurde ein Fünf-Jahres-Plan formuliert mit dem Ziel, den Frauenfußball in Mainz zu professionalisieren und zu fördern.

Bundesligist FSV Mainz 05 steigt ab der kommenden Saison in den Frauenfußball ein. Die Rheinhessen starten eine einjährige Kooperation mit dem Stadtnachbarn TSV Schott Mainz, ab der übernächsten Spielzeit sollen dann sämtliche Frauen- sowie Juniorinnenteams unter dem Logo des FSV auflaufen. Die erste Mannschaft des TSV Schott spielt derzeit in der drittklassigen Regionalliga Südwest.

"Wir wurde ja bereits des öfteren dafür kritisiert, dass wir keine Frauenmannschaft haben", sagte 05 Sportvorstand Christian Heidel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Vereine. "Es gibt nicht mehr so viele Bundesliga-Klubs, die ohne Frauen-Mannschaft sind. Auch bei uns war es von langer Hand vorbereitet", so Heidel weiter. Er hoffe auf "eine neue Erfolgsgeschichte für den Verein".

Längerfristige Kooperation

Die Zusammenarbeit sei auf mindestens fünf Jahre ausgelegt, mit dem Ziel, Mädchen- und Frauenfußball in Mainz sowohl im Bereich Breitensport als auch in der Talentförderung nachhaltig zu professionalisieren und zu fördern. In der Zeit soll der TSV Schott nach der einjährigen Übergangsfrist nicht nur beratend mitwirken, sondern auch weiter einige Spiele ausrichten. "Wir wollten nicht die Konkurrenzsituation, weil wir das bei Schott mit viel Respekt und Hochachtung verfolgt haben. Es soll auch nicht der Eindruck einer feindlichen Übernahme oder so etwas entstehen", betonte Heidel: "Es war ein von beiden Seiten geäußerter Wunsch. Für uns ist das eine prima Geschichte. Wir verbinden jetzt die jahrelange Erfahrung des TSV Schott im Bereich mit der Strahlkraft und den Möglichkeiten des Bundesligisten Mainz 05.“

Große sportliche Ziele

Der Verein werde sich "kurz- und mittelfristig" mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga beschäftigen, irgendwann könne dann auch die Bundesliga "ein Thema" werden, formuliert Heidel die ambitionierten Ziele. Und versprach gleich, für das erste Spiel der Frauen im Trikot des FSV Mainz 05 die Arena als Austragungsort zur Verfügung zu stellen.

Positive Reaktion auch vom Männer Chefcoach

Auch der Trainer der Bundesligamannschaft der Mainzer, Bo Svensson, freut sich über die neue Fußballabteilung bei den 05ern: "Ich finde das super, das passt zu uns. Ein ganz natürlicher Schritt, ich bin sehr froh, dass das jetzt geklappt hat", so der Däne.