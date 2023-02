Gegen den FC Augsburg möchte der 1. FSV Mainz 05 seine schlechte Heimbilanz aufbessern. Coach Bo Svensson erwartet einen Fight auf Augenhöhe. Jonathan Burkhardt wird den 05ern noch länger fehlen.

Schaut man sich die Heimtabelle nach 19 Spieltagen in der Bundesliga an, muss man sehr weit nach unten schauen, um den FSV Mainz 05 zu finden. Auf Relegationsplatz 16, schlechter sind in dieser Bilanz nur Hertha BSC Berlin und der FC Schalke 04. Umso wichtiger wären wieder einmal drei Punkte im heimischen Stadion - so wie zuletzt beim 5:2 Erfolg gegen den VfL Bochum.

Einige Fragezeichen bei der Kaderbildung

Bei der Kaderzusammenstellung für die wichtige Partie gegen den FC Augsburg muss sich Trainer Bo Svensson noch etwas gedulden. Kein Thema ist nach wie vor Stürmer Jonathan Burkhardt, dessen Genesungsphase nach seiner Knie-Operation sich als langwieriger als geplant gestaltet. Der U21-Nationalspieler wird Mainz 05 frühestens in der Schlussphase dieser Saison wieder zur Verfügung stehen. Der 22-Jährige muss nach Absprache mit den Mannschaftsärzten den Belastungsaufbau reduzieren und dem Heilungsverlauf anpassen, teilte der Verein am Freitag mit. Ein Wiedereinstieg in den Belastungsaufbau sei nach aktuellem Stand erst ab Anfang März geplant. Burkardt, der sich die Verletzung Mitte November im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt zugezogen hatte, fällt damit wesentlich länger aus als zunächst befürchtet.

Der Stürmer war Anfang Dezember in München operiert worden und sollte ursprünglich nach sechs Wochen ins Training zurückkehren. Mainz-Trainer Bo Svensson hatte bereits am Donnerstag angedeutet, dass er vorerst nicht mit Burkardt plane. "Es läuft nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Er wird uns auch die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen", sagte Svensson. Nach Angaben des Vereins haben sich alle Beteiligten darauf verständigt, "Jonathan Burkardt bei seiner Genesung bestmöglich zu unterstützen".

Hoffnung auf Kohr und Zentner

Auch Offensivkollege Delano Burgzorg, befindet sich noch im Aufbautraining. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Kapitän Silvan Widmer, der Schweizer konnte wegen Adduktorenbeschwerden nicht voll bzw. gar nicht trainieren.

Hoffnung gibt es dagegen für den in Berlin nach einem schweren Zusammenprall ausgewechselten Dominik Kohr und auch für Stammtorhüter Robin Zentner. Beide konnten und können wieder mit der Mannschaft trainieren.

Endlich wieder eine normale Trainingswoche

Nach den englischen Wochen war Bo Svensson froh, endlich wieder einmal eine normale Trainingswoche zu gestalten. "Die Woche haben wir genutzt, um einige Automatismen reinzubekommen. Auch wenn uns einige Spieler im Training gefehlt haben. Jetzt versuchen wir die richtige Konstellation gegen Augsburg zu finden."

Augsburg ein Gegner auf Augenhöhe

Gegen den FCA erwartet Bo Svensson eine wieder einmal sehr schwere Aufgabe: "Ich finde, die spielen sehr klar und haben ihren Weg gefunden", sagt der Däne, "sie spielen auch sehr körperbetont, viel eins gegen eins und haben ihren Kader sehr gut ergänzt. Es ist sehr schwer, gegen Augsburg zu spielen, da knallt es schon in den Zweikämpfen", so Svensson.

In der Offensive vertraut der Däne wieder auf seinen Neuzugang Ludovic Ajorque. Der Franzose wartet zwar nach seinen vier Einsätzen noch auf den ersten Treffer: "Es war sehr intensiv für ihn, ohne viel Training. Das ist alles nicht so einfach", sagt der Trainer, der Ajorque genauso wie den zweiten Neuzugang Andreas Hanche-Olsen noch nicht auf Top-Niveau sieht. "Sie merken Tag für Tag, mehr, was ihr von ihnen wollen", so Svensson.

Aus Sicht der Fans, 23.000 Tickets sind für das offizielle Fastnachstspiel verkauft, wären das wohl vorne ein oder mehrere Treffer von Ajorque und hinten möglichst kein Gegentor.