Die ersten drei Punkte sind eingefahren, doch der Überraschungssieg des 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig geht in die Verlängerung. Der DFB hat, wegen nicht coronagerechter Feierlichkeiten mit den Fans, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Jubel war groß am vergangenen Sonntag. So groß, dass die Gedanken der Akteure zunächst einmal in Richtung Fans gingen - die erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit wieder live im Stadion waren. Verständlich, dass sie mit ihren Helden nach dem Abpfiff feiern wollten. Alle auf den Zaun, schallte es durch die Arena, und das Team ließ sich nicht zweimal bitten. Kleines Problem, trotz der Zulassung von Zuschauern leben wir immer noch in und mit der Pandemie. Und so fanden die Beobachter des DFB das nicht unbedingt coronakonforme Verhalten weniger lustig. "Das Ermittlungsverfahren, das der DFB angestrengt hat, müssen wir akzeptieren", kommentierte Sportvorstand Christian Heidel das vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes eingeleitete Verfahren. "Wir haben eine gewisse Zeit, um darauf zu antworten, und weil es ein schwebendes Verfahren ist, möchte ich unsere Argumentation ungern per Pressekonferenz mitteilen", so Heidel weiter.

Hoffnung auf ein mildes Urteil

Trotz des Verstoßes gegen die Hygienemaßnahmen, so lautet die offizielle Begründung der Anklage, hat Heidel die Hoffnung, dass das DFB-Sportgericht von einer harten Strafe absehen könnte. "Wenn es mildernde Umstände gibt, dann die, dass alle Spieler, die in den Block gegangen sind, zu 100 Prozent geimpft waren. Und sie sind dort auf Fans getroffen, die ebenfalls geimpft oder genesen sind oder getestet waren." Daneben wies Heidel darauf hin, dass seine Spieler den Zuschauern mitgeteilt hätten, Abstand zu halten, was auch weitgehend funktioniert haben soll. "Ich gebe aber auch zu, dass wir wahrscheinlich schon bessere Ideen hatten", räumte der Sportvorstand ein - der jetzt, wie alle 05er mit Spannung auf das Urteil der DFB Richter wartet.