Das Geschäft mit Talenten: Hentcho-Brüder wechseln von Mainz nach München

Der FC Bayern hat drei talentierte Brüder vom 1. FSV Mainz 05 verpflichtet - der Jüngste ist gerade einmal neun Jahre alt.

Helmut Zahn kennt das Geschäft. Der frühere Profi, der für den Karlsruher SC und Darmstadt 98 in der Bundesliga sowie für Mainz 05, Wormatia Worms und den Freiburger FC in der zweiten Liga aktiv war, wechselte nach seiner Laufbahn ins Nachwuchsleistungszentrum nach Kaiserslautern. Hier war er zunächst als Trainer, später als Koordinator im Aufbau- und Leistungsbereich tätig. Nach knapp 20 Jahren beim FCK ging es zurück in die Heimat nach Mainz, wo der heute 66-Jährige mittlerweile als Jugendscout für die Altersklassen U14 bis U16 zuständig ist.

Aristide Hentcho Nseke: 14-Jähriger im Blickpunkt der großen Klubs

Beim jetzt verkündeten Wechsel der drei Brüder Aristide (14), Aviel (12) und Alex (9) lag der Fokus der Bewerber laut Helmut Zahn auf dem Ältesten, dem 14-jährigen Aristide Hentcho Nseke. Laut Zahn hatte auch Borussia Dortmund seine Fühler nach dem Talent aus der Mainzer U14 ausgestreckt. Und unabhängig von der Aussage von 05-Vorstand Christian Heidel, der die drei Talente gerne weiter in Mainz gesehen hätte, waren dann wohl zwei Dinge ausschlaggebend für den Umzug der Familie Hentcho Nseke nach München. "Die drei Jungs sind große Bayern Fans", so Helmut Zahn im Gespräch mit SWR Sport. Soweit, so gut. Wer aber wohl eine durchaus größere Rolle gespielt haben dürfte, ist der Sohn von Helmut Zahn: Florian. Der 40-Jährige kennt sich in diesem Geschäft mittlerweile wahrscheinlich noch besser aus als Vater Helmut.

Wehen, FCK, FC Chelsea, Bayern München

Florian Zahn war vier Jahre Teammanager des damaligen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Danach wechselte er als Co-Trainer der U19 nach Kaiserslautern, im Anschluss begann auch dort seine Karriere als Scout. Es folgten fünf Jahre als Talentsucher auf der Insel beim FC Chelsea, bevor es dann Anfang 2020 nach München zum FC Bayern ging. Dort hat er zuletzt die Position Teamleiter Kaderplanung & Scouting im Nachwuchs übernommen.

Früher Kontakt mit Mainz 05 und der Familie

Florian Zahn war es auch, der bereits Ende des vergangenen Jahres die familiäre Verbindung nach Mainz nutzte und die ersten Gespräche mit dem Chef des Nachwuchsleistungszentrums der 05er, Volker Kersting, führte. Zudem nahm er Kontakt zum Vater der Brüder Hentcho Nseke auf, der in Frankfurt eine Fußballschule betrieben hatte. "Es wird kein Jugendspieler vom FC Bayern kontaktiert ohne Einbeziehung der Eltern", erklärt Zahn junior gegenüber SWR Sport. Sehr schnell wurde beim Austausch mit der Familie dann auch klar, "dass nicht einer irgendwo hinwechselt", sondern dass die Familie Hentcho Nseke nur im Gesamtpaket zu haben ist. Genauso klar war dann wenig später auch, dass der Weg der Familie nicht nach Leverkusen oder Dortmund, auch diese beiden etablierten Bundesligisten waren laut Florian Zahn stark interessiert, sondern nach München führen wird.

Der jüngste der drei Hentcho-Brüder: Alex (li), 9 Jahre, hier noch im Trikot der Mainzer. IMAGO Imago/ Revierfoto

Mittlerweile ist die Familie, zu der auch noch eine ältere Schwester gehört, in München angekommen. Die drei Jungs haben ihre ersten Einsätze in den diversen Nachwuchsteams der Bayern bereits erfolgreich absolviert. Vater Alex senior wird künftig im internationalen Nachwuchscamp des deutschen Rekordmeisters arbeiten. "Wir haben einen hohen Bedarf an Trainern in unserer Fußballschule", sagt Bayern-Teamleiter Florian Zahn, "und Alex senior hat eine erfolgreiche Schule in Frankfurt betrieben."

Dass talentierte Kicker, auch zusammen mit ihren Eltern, den Umzug nach München antreten, ist nichts Neues. So wechselte vor einigen Jahren der damals 15-jährige Oliver Batista- Meier aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern zu den Bayern, auch hier waren die Eltern mit dabei. Dass es aber jetzt gleich drei Brüder aus Mainz in den Nachwuchs des FC Bayern schaffen, ist auch für Florian Zahn eine "sehr ungewöhnliche Konstellation."

Vergebliche Versuche der Mainzer

Der Vorstandschef des 1. FSV Mainz 05, Stefan Hofmann, bedauert den Wechsel der talentierten Brüder. "Ich finde es schade, dass die drei das Ausbildungsprogramm von Mainz 05 verlassen haben", sagt der frühere sportliche Leiter des NLZ der Rheinhessen gegenüber SWR Sport und fügt an: "Wir können nur inhaltlich überzeugen und darauf verweisen, dass die Chance, es in die Bundesliga zu schaffen, in Mainz größer ist als in München". Aktuelle Beispiele sind Jonathan Burkardt, Niklas Tauer und Keeper Robin Zentner, die alle im NLZ am Bruchweg ausgebildet wurden. "Die Strahlkraft der großen Klubs, aber auch finanzielle Aspekte, spielen bei einem Wechsel mit Sicherheit eine Rolle", sagt Hofmann weiter.

Bekannt für sehr gute Nachwuchsarbeit: Der 1. FSV Mainz 05. IMAGO Imago/ Jan Huebner

Alex junior das größte Talent?

Was den aktuellen, ungewöhnlichen Dreifach-Wechsel angeht, kann Stefan Hofmann den kompletten Familienumzug nach München deshalb durchaus nachvollziehen. Ob der Fokus der Bayern aber, wie offiziell mitgeteilt, auf dem ältesten Hentcho-Sohn Aristide gelegen hat, stellt der Mainzer Vorstandschef zumindest in Frage. Denn als das größte Talent gilt der erst 9-jährige Alex junior. Videos seiner Dribblings wurden von der Familie auf Social-Media-Kanälen geteilt und hunderttausende Male abgerufen. Allein bei TikTok hat der kleine Alex fast 20.000 Follower. "Es kann sein, dass der 14-Jährige bei der Verpflichtung nur ein Alibi für den 9-Jährigen war," so Hofmann.