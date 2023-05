Mainz-Profi Dominik Kohr: "Stuttgart wird für uns kein leichter Gegner"

Nach der deutlichen Niederlage in Frankfurt sind für Mainz 05 die Europapokal-Träume fast vorbei. Doch die Saison einfach ausklingen lassen wollen die Rheinhessen auf keinen Fall. Das soll am kommenden Sonntag der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart zu spüren bekommen.

Drei Niederlagen in Folge sorgen bei Mainz 05 für ordentlich Frust. Die Hoffnungen, eventuell doch noch im Rennen um die Europapokal-Plätze mitmischen zu können, sind spätestens nach dem deutlichen 0:3 gegen Eintracht Frankfurt so gut wie vorbei.

Doch Mittelfeldspieler Dominik Kohr will im Endspurt doch nochmal den Schalter umlegen. Das soll im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart gelingen. Dem 29-Jährigen ist die Schwere der Aufgabe bewusst. Denn trotz des aktuellen Drucks findet Kohr, dass der aktuell Tabellenvorletzte "trotzdem noch souverän unterwegs ist. Wie sie das Spiel gegen Leverkusen angegangen sind, in Führung gegangen sind. Sie hätten sogar mit der Chance zum 2:1 das Spiel verdient gewinnen können. Es wird für uns kein leichter Gegner am Wochenende sein", sagte Kohr in der TV-Sendunng SWR Sport.

"Druck liegt bei Stuttgart"

Die Rheinhessen haben trotz der Negativserie zuletzt eine sehr ordentliche Saison gespielt. So sieht es auch der Mittelfeldmotor der 05er: "Wir sollten schon zufrieden sein, denn das Ziel von Mainz 05 ist ja immer, die Klasse so früh wie möglich zu halten. Und was wir in in manchen Spiele geleistet haben: Hut ab." Aber Kohr gibt auch zu: "Wenn man so eine Chance hat, international zu spielen, ist es umso enttäuschender, wenn man die letzen drei Spiele so spielt."

Anders ist die Situation bei den Schwaben, die nach der vergangenen Saison erneut mittendrin Abstiegskampf stecken. Für den VfB geht es in den letzen beiden Spielen um alles. Das weiß auch Kohr, der von seinen Teamkollegen einfordert: "Wir müssen mit Vollgas da rangehen und an unser Limit gehen. Aber der Druck wird trotzdem auf der VfB-Seite sein."

Der VfB trotz Qualität im Abstiegskampf - Kohr hat eine Vermutung

Stuttgart wird oft gelobt, vor allem für die Qualität der Einzelspieler. Trotzdem muss der der VfB wieder mal um den Klassenerhalt zittern. Kohr kann sich aus der Ferne nur bedingt eine Meinung bilden, vermutete aber gerade "weil sie eine hohe Qualität in der Mannschaft haben, dass sie sich erstmal von den unteren Mannschaften distanzieren wollen, aber nicht den Fokus auf Kampf und Leidenschaft legen".

Diese zwei Attribute werden bei Mainz 05 gelebt und sind für Kohr auch elementar wichtig. "Es wird in der Bundesliga in jedem Spiel schwer, wenn du nicht das erstmal an den Tag legst, sondern Fußball spielen willst und von hinten rausspielst, anstatt den Ball in die gegnerische Hälfte zu bringen und Chancen zu kreieren."