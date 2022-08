Dominik Kohr vor dem Duell mit Augsburg: "Dürfen kein Prozent nachlassen"

per Mail teilen

Beim 1. FSV Mainz 05 gehört Dominik Kohr zu den gesetzten Spielern im Mittelfeld. Am Wochenende geht es für den gebürtigen Trierer zu einem seiner früheren Klubs, dem FC Augsburg.

Vor über zehn Jahren, am 21. April 2012, feierte Dominik Kohr seine Premiere in der Bundesliga. Im Trikot von Bayer Leverkusen. Hier hatte der Trierer seit der U14 sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen, jetzt wurde er kurz vor Schluss der Partie bei der TSG Hoffenheim für den späteren Weltmeister André Schürrle eingewechselt. 218 Bundesligaspiele später - für den FC Augsburg, wieder für Bayer 04, für Eintracht Frankfurt und seit Januar 2021 für den FSV Mainz 05 - sitzt Dominik Kohr auf der Tribüne des Bruchwegstadions und wirkt im Interview mit SWR Sport sichtlich zufrieden: "Hier habe ich eine Wertschätzung erfahren, die ich in Leverkusen oder Frankfurt nicht mehr gespürt habe. Ich bin der Typ, der nur seine volle Leistung abrufen kann, wenn ich das Vertrauen spüre", lobt der 28 Jährige das Umfeld bei den Rheinhessen

Topfit in die kommenden Jahre

Nachdem die Mainzer Dominik Kohr im Frühjahr 2021 und in der letzten Saison vom Konkurrenten Eintracht Frankfurt ausgeliehen hatten, wurde er jetzt fest verpflichtet. Er unterschrieb im Mai einen Vertrag bis Juni 2026. "Ich kam damals mitten im Abstiegskampf, war aber gefesselt von den Gesprächen. Dann schafften wir sensationell den Klassenerhalt", erinnert Kohr an das "Wunder" in der Rückrunde der Spielzeit 2020/2021.

In der letzten Saison lief es dann aufgrund einer Verletzung weniger optimal. Doch jetzt ist der Mittelfeldspieler, den viele wegen seiner manchmal gesunden Härte im Zweikampf auch "Hard-Kohr" nennen, wieder topfit: "Wenn ich sehe, wie ich aktuell drauf bin und mich körperlich weiterentwickelt habe, dann bin ich dem Verein sehr dankbar und werde dem Verein in den nächsten Jahren auch viel zurückschenken."

2017 noch im Trikot des kommenden Gegners FC Augsburg: Der Mainzer Dominik Kohr (li). Rechts Anrdrej Kramaric von der TSG Hoffenheim IMAGO Imago/ Eibner

Drei Jahre beim FC Augsburg

Auf die Rückkehr zum FC Augsburg freut sich Dominik Kohr. Er sieht einige Parallelen der beiden Klubs, was ihm als "eher bescheidenerem Typen" sehr entgegenkommt. Das Familiäre sei in Augsburg ähnlich wie in Mainz. "Da zählt es besonders, dass man als Team zusammenhält, um frühzeitig die Klasse zu halten. Das prägt solche Vereine, dass sie schon seit Jahren in der Liga sind."

Fußballerfamilie Kohr

Das Talent zu Kicken haben Dominik und seine Schwester Karoline, sie spielte für den 1. FC Köln 91 mal in der 2. und in der Bundesliga und steht mittlerweile beim Luxemburger Meister und Champions-League-Teilnehmer RFC Union unter Vertrag, von Papa Harald gelernt. Er war Ende der 1980er Jahre beim 1. FC Kaiserslautern als Stürmer aktiv, erzielte in 86 Bundesligaspielen 45 Tore. Eine Belastung war der bekannte Vater für Dominik aber nicht: "Ein Druck war nie dagewesen von seiner Seite aus. Er hat uns die richtigen Tipps gegeben und wir sind immer respektvoll miteinander umgegangen. Ich wollte aber auch immer Dominik Kohr sein, meinen eigenen Weg gehen."

Augsburg eine schwere, aber machbare Aufgabe

Zurück zum aktuellen Geschäft, zum Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Im April verloren die Mainzer dort mit 1:2, das weiß natürlich auch Dominik Kohr: "Wir müssen von der Mentalität bereit sein und die Intensität der letzten Spiele auf den Platz bringen. Wenn wir nur ein paar Prozent nachlassen, dann kann es für uns auch nicht gut ausgehen."