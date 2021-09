Bo Svensson: Der "Erfolgs-Frontmann" bei Mainz 05

Seit Bo Svensson beim 1. FSV Mainz 05 Trainer ist, geht es für die Rheinhessen steil bergauf. Aus dem Abstiegskandidaten ist seit der Amtsübernahme des ehemaligen 05-Profis eines der erfolgreichsten Teams der Bundesliga geworden.

Freude, Begeisterung, beste Stimmung. Bei Mainz 05 läuft es zurzeit. Und zwar richtig. Nach fünf Bundesliga-Spielen steht das Team von Bo Svensson auf Tabellenplatz fünf, der zweitbeste Saisonstart der Geschichte. Der Trainer aber mahnt: Es sei erstmal nur "eine schöne Momentaufnahme". Der Däne lässt sich vom aktuellen Hype um ihn und seine Mannschaft nicht anstecken: "Wir dürfen nicht anfangen uns abzufeiern", sagte er in strengem Ton nach dem souveränen 2:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim. "Noch vor neun Monaten waren wir komplett abgeschlagen. Das dürfen wir nicht vergessen."

Und wie abgeschlagen der Bundesligist zu Beginn des Jahres war. Gerade mal magere sieben Punkte hatte der FSV nach der Hinrunde der vergangenen Saison auf dem Konto. Dann kam Bo Svensson. Seitdem holten die Rheinhessen 42 Zähler in 22 Partien – im Schnitt 1,9 Punkte - die Bilanz eines Champions-League-Teilnehmers.

Die Stürmer treffen, die Defensive steht stabil

Ein großes Problem der Mainzer, bevor Bo Svensson Trainer wurde, war das Toreschießen. Seit der Däne im Amt ist, klappt das deutlich besser, auch in dieser Saison. Die Offensiv-Abteilung um Jonathan Burkardt, Karim Onisiwo, den aktuell verletzten Adam Szalai und auch Neuzugang Marcus Ingvartsen ist gut drauf, torgefährlich, dazu lauffreudig und arbeitet, wie vom Trainer gewünscht, viel gegen den Ball. Bo Svensson hat die Qual der Wahl.

Und auch die Defensive erweist sich, wie schon in der vergangenen Rückrunde, als sehr stabil. Mainz kassierte erst zwei Gegentore in dieser Saison. In vier der fünf Saisonspielen spielten die Rheinhessen zu Null. Aktuell sind die Mainzer mit diesem Wert die zweitbeste Abwehr der Liga. Svensson lässt konsequent im Kollektiv verteidigen. Die Geschlossenheit in der Mannschaft und den daraus gewachsenen Teamspirit bekommt die Ligakonkurrenz zu spüren. Für 05-Sportdirektor Martin Schmidt ist die Frage nach dem "Vater des überraschenden Erfolgs", längst geklärt. "Es ist eine kontinuierliche Entwicklung unter Bo", erklärt der Schweizer. "Seit er da ist, hat er noch nicht viel falsch gemacht. Ich bin gespannt, was er noch schafft und zu was Mainz 05 noch fähig ist."

"Heldenrolle" mit Unbehagen

"Natürlich stehe ich ein bisschen als Symbol und Frontfigur für diese Entwicklung, aber das heißt lange nicht, dass ich alleine dafür verantwortlich bin, dass es im Moment gut läuft", versucht Svensson sich selbst aus dem Rampenlicht zu nehmen. Für den Mainzer Coach ist der gute Saisonstart nur eine schöne Momentaufnahme: "Das heißt noch lange nicht, dass wir am Ende unserer Entwicklung sind. Es gibt immer noch viele Sachen, die wir verbessern können"

Svensson über den Erfolg: "Bin nicht allein dafür verantwortlich"

Deswegen freue er sich auch über kritische Stimmen - vor allem von seinen Spielern - in dieser guten Phase: "Unabhängig von den Ergebnissen messen wir uns immer an den Leistungen", erzählt Svensson und mahnt, dass nicht alle Spiele über die gesamten 90 Minuten optimal waren. Der Däne behält die Ruhe und den realistischen Blick für die Lage. Optimale Voraussetzungen, dass die Erfolgsstory bei Mainz 05 weitergehen kann. Auch wenn der Frontmann keiner sein will.