Mainz 05: Plötzlich eine Auswärtsmacht

Nach dem souveränen Sieg des 1. FSV Mainz 05 in der zweiten Runde des DFB-Pokals in Lübeck wollen die Rheinhessen in der Bundesliga nachlegen. Abwehrspieler Alexander Hack blickt voraus.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals zeigte der 1. FSV Mainz 05 wieder sein Auswärtsgesicht. Wenige Tage nach dem 2:0-Bundesliga-Erfolg bei Werder Bremen holten sich die Rheinhessen den zweiten Sieg in Norddeutschland innerhalb weniger Tage. Beim Viertligisten VfB Lübeck siegte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson vor 10.100 Zuschauern mit 3:0 (2:0). Alexander Hack (16. Minute), Marcus Ingvartsen (43.) und Aymen Barkok (88.) trafen für die Mainzer.

Plötzlich eine Auswärtsmacht

Die Auswärtsstärke ist durchaus überraschend. Holten die 05er doch in der letzten Saison nur elf Punkte in der Fremde, in der Auswärtstabelle bedeutete das Rang 17. Zugleich war das Svensson-Team viertbeste Heimmannschaft. In dieser Saison ist es genau anders rum. Nach zehn Spieltagen ist Mainz mit nur drei Zählern schlechteste Heimmannschaft, während sie mit zwölf Zählern bislang bestes Auswärtsteam der Liga sind.

Alexander Hack: "Zu Hause nachlegen"

"Es wäre natürlich super, wenn ich das erklären könnte", sagte Abwehrspieler Alexander Hack im Gespräch mit SWR Sport zur kuriosen Statistik. "Auswärts haben wir bisher sehr, sehr gut gepunktet. Für uns heißt es somit, endlich mal zu Hause nachzulegen."

Anschließend versuchte der Innenverteidiger, zumindest einen Ansatz für die Heimschwäche zu finden. "Wir hatten bisher sehr gute Gegner. Wir haben allerdings in vier Heimspielen auch erst einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Aber klar, es wird Zeit, dass wir da mal gewinnen."

Kurioses Führungstor für Mainz 05

In Lübeck brachte Hack seine Mannschaft früh auf die Siegstraße. "Das war souverän von uns, das haben wir gut gemeistert", sagte er. Sein Tor nach einer Standardsituation erklärte er mit einem Augenzwinkern so: "Eckball auf den zweiten Pfosten zu Karim Onisiwo, der legt ihn gut quer. Ich will ihn reinköpfen, gerate in Rückenlage, köpfe mir auf den Fuß und dann geht der Ball rein. Das ist natürlich gut gelaufen für mich."

"Wir haben ein geiles Heimspiel und wollen Gas geben"

Auswärts läuft es also. Doch nun soll endlich der erste Heimsieg gelingen. In der Bundesliga empfangen die 05er am Freitagabend (20:30 Uhr) den 1. FC Köln. "Das ist ein Gegner, den wir auf jeden Fall schlagen können und das ist natürlich auch unser Ziel", sagte Hack. "Wir haben ein geiles Heimspiel, wollen Gas geben und wollen die Woche mit dem dritten Sieg beenden. Das sind wir auch unseren Zuschauern schuldig. Wir werden jedenfalls alles dafür tun am Freitag!"