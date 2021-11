Mainz-Sportvorstand Heidel appelliert an nicht-geimpfte Profis

Die Corona-Fälle im Profifußball nehmen wieder zu. Zuerst vermeldete der Zweitligist SV Sandhausen 18 Corona-Fälle, in dieser Woche musste sich Bayern-Spieler Niklas Süle nach einem positiven Corona-Befund in Quarantäne begeben. Dabei stellt sich die Frage: Müssen Vereine in so einem Fall die Gehälter für ihre Spieler weiterbezahlen? mehr...