Mainz 05-Vorstand Christian Heidel: "Wir haben ein Auge für Trainertalente"

Obwohl der Vertrag von Trainer Bo Svensson noch bis Ende der kommenden Saison läuft, würde der FSV Mainz 05 auch danach sehr gerne mit dem Dänen weiterarbeiten. Das sagte 05-Vorstand Christian Heidel im Gespräch mit SWR Sport

Dreimal verließen die Mainzer zuletzt den Rasen als Sieger, bewiesen dabei mit insgesamt 10 Treffern auch eine vorher nicht gekannte Qualität vor dem gegnerischen Tor. "Man sieht, das ist Mainz 05. Genau diesen Fußball wollen wir spielen", sagt der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel im Interview mit SWR Sport und ergänzt: "Wir haben nicht immer den Ball, aber wir wollen den Ball. Und wenn wir den Ball haben, dann geht die Post ab."

Trainingswoche ohne Chefcoach Svensson

In den Tagen vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim mussten die 05-Kicker auf ihren Chefcoach Bo Svensson verzichten. Der Däne konnte wegen einer starken Erkältung die Trainingseinheiten nicht leiten und überließ die Arbeit - natürlich in engem und regelmäßigem Austausch - seinem Assistenten Babak Keyhanfar. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Svensson alles für seine schnelle Genesung tut und er rechtzeitig zum Spiel gegen 1899 Hoffenheim (Samstag 15.30 Uhr) wieder fit ist. Um dann den möglichen vierten Sieg in Serie zu feiern.

Trainerschule Mainz 05

Der aktuelle Erfolg ist natürlich auch ein Verdienst des Trainerteams. Hier stand der FSV Mainz 05, bis auf wenige Ausnahmen, schon immer für Kontinuität und Geduld. Aber wie erklärt sich der Sportvorstand die fast schon revolutionäre Entwicklung hochkarätiger Übungsleiter? "Das ist eigentlich ganz einfach", sagt Heidel, "ich glaube, dass wir ein Auge dafür haben, wo ein großes Trainertalent schlummert. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder versucht man den Trainer so hinzubekommen wie man will, oder man lässt den Trainer sich selbst werden".

Bo Svensson muss Bo Svensson werden

Fast schon philosophisch wird Christian Heidel, wenn es um seine Trainerentdeckungen geht. "Bo Svensson muss Bo Svensson werden - er muss nicht Christian Heidel oder Martin Schmidt werden. Und Kloppo ist Kloppo und Thomas Tuchel ist Thomas Tuchel geworden", schaut Heidel auf die erfolgreichen Coaches aus vergangenen Zeiten zurück. "Beide, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, zählen jetzt zu den besten Trainern der Welt, weil sie in Mainz so werden konnten, wie sie werden wollten - und nicht wie ich es wollte." Das wäre in anderen Klubs, gerade bei unerfahrenen Trainern, oftmals anders, so Heidel weiter.

Gerne weiter mit Bo

Angesprochen auf eine mögliche Verlängerung mit dem derzeitigen Chefcoach, der Vertrag läuft noch bis Ende der kommenden Saison, also bis Juni 2024, sagt Christian Heidel: "Ich glaube, es gibt niemanden, der daran zweifelt, dass auch ich gerne mit Bo Svensson weiterarbeiten würde. Das werden wir in aller Ruhe besprechen. Ich bin ganz sicher, dass sich Bo noch besser, noch weiter entwickeln wird. Und die Chance hat er bei keinem anderen Verein so wie beim FSV Mainz 05."