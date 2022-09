Tumor im Hoden: Ex-Mainzer Boetius muss operiert werden

per Mail teilen

Beim Ex-Mainzer Jean-Paul Boetius wurde ein Tumor im Hoden diagnostiziert. Boetius war im Sommer vom FSV Mainz 05 zu Hertha Berlin gewechselt.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss auf Jean-Paul Boetius verzichten. Beim niederländischen Sommer-Neuzugang wurde bei einer urologischen Untersuchung am Mittwoch ein Tumor im Hoden diagnostiziert, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wird am Freitag operiert.

Bobic: Boetius erhält "jede erdenkliche Unterstützung"

"So bitter diese Nachricht im ersten Moment auch ist, wir sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass Jean-Paul wieder gesund wird und schnellstmöglich in unseren Kreis zurückkehrt", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic, "bis zu seiner Rückkehr bekommt er von uns jede erdenkliche Unterstützung."

FSV Mainz 05 wünscht Boetius vollständige Genesung

Der FSV Mainz 05, für den Boetius von 2018 bis 2022 spielte, meldete sich auf seinen Social-Media-Kanälen mit Genesungswünschen zu Wort: "Die gesamte Mainz 05-Familie steht hinter dir, Djanga! Wir wünschen eine gute und vollständige Genesung!", schrieb der Klub auf Twitter.

Richter, Baumgartl, Haller, Boetius: Vier Fälle in der Bundesliga

Nach Timo Baumgartl (Union Berlin), Marco Richter (Hertha) und Sebastien Haller (Dortmund) ist es seit dem Frühjahr bereits der vierte Fall in der Bundesliga. Richter war in der vergangenen Saison mit Hodenkrebs ausgefallen. Der Außenspieler steht seit einigen Partien wieder auf dem Platz und konnte seit seinem Comeback mit zwei Toren glänzen. Beim ehemalige Stuttgarter Timo Baumgartl wurde im Frühjahr 2022 ein Hodentumor entfernt. Am 18. September 2022 feierte er nach Operation und Chemotherapie sein Startelf-Comeback. Bei Dortmunds Sebastien Haller wurde kurz nach der Verpflichtung im Sommer ein Tumor festgestellt. Der 28 Jahre alte Stürmer der Elfenbeinküste musste sich ebenfalls einer Chemotherpie unterziehen.