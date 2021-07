Der 1. FSV Mainz 05 bestreitet sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung für einen guten Zweck. Der Fußball-Bundesligist tritt am Samstag in Bad Kreuznach gegen den Bezirksligisten TSG Planig an, um des Planiger Spielers Max Keßler zu gedenken, der 2019 auf dem Platz zusammengebrochen war und auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Das Spiel ist ausverkauft.