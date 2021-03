per Mail teilen

Der FSV Mainz 05 hat im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 nur 0:0 unentschieden gespielt und den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz verpasst.

Kampf und Krampf im Keller-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FSV Mainz 05: Beim Bundesliga-Debüt von Dimitrios Grammozis als neuer Schalker Coach kam der FSV Mainz 05 nicht über ein torloses 0:0 hinaus. Die Rheinhessen klettern durch den Punkt aber immerhin mindestens bis Sonntag auf einen Relegationsplatz und können nach wie vor auf den Klassenerhalt hoffen.

Viel Krampf in der ersten Halbzeit

Gegenüber der 0:1-Niederlage gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende hatte FSV-Trainer Bo Svensson seine Mannschaft auf zwei Positionen verändert. Für Kevin Stöger und Karim Onisiwo rückten Dominik Kohr und Jonathan Burkardt in die erste Elf.

Nach sehr verkrampftem Beginn hatte Schalke die erste Torchance: Abwehrchef Shkodran Mustafi kam nach einem Eckball völlig frei zum Kopfball, scheiterte aber an Mainz-Keeper Robin Zentner (18.). Danach bestimmten wieder Fehlpässe, Ungenauigkeiten und Fouls auf beiden Seiten das Geschehen. Immerhin kam auch noch Mainz vor der Pause zur ersten Annäherung an das Schalker Tor: Danny da Costas Hereingabe lenkte Leandro Barreiro neben den Pfosten (38.).

Zweite Hälfte bringt ebenfalls keine Tore

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Niveau bescheiden, dem Tabellenplatz der beiden Teams angepasst. Die Gäste hatten nun mehr Ballbesitz, spielten mit etwas mehr Vehemenz nach vorne, brachten das Schalker Tor aber nur selten in Gefahr. Bei den Gelsenkirchenern war die Fehlerquote weiter extrem hoch. In der Schlussphase scheiterte Suat Serdar mit einem Distanzschuss an Zentner (81.). Nur Augenblicke später hatte auf der Gegenseite Jonathan Burkardt (82.) die bis dahin beste Chance der Mainzer, Schalkes Torhüter Frederik Rönnow entschärfte den Schuss.

Imago IMAGO / Poolfoto

FSV-Abwehrspieler Stefan Bell war nach dem Spiel dennoch nicht unzufrieden. "Wir haben im Großen und Ganzen ein gutes Spiel gemacht. Wir haben die Anfangsphase gut überstanden und waren dann dominant", ordnete er die Leistung der Mainzer ein.