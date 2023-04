Mainz 05 stellt ein Team in der Amputierten-Fußball-Liga

Mainz 05 will in Zukunft mit eigenem Team in der Amputierten-Fußball-Liga Sport ohne Grenzen betreiben und dabei Inklusion fördern.

Die Mainzer unterstützen ab sofort als erster Verein der Bundesliga die Deutsche Amputierten-Fußball-Liga (DAFL) mit einem eigenen Team. Die Liga der Fußballvariante auf Krücken startet am letzten Aprilwochenende im Stadion des VfB St. Leon in ihre dritte Saison.

Vier Teams am Start

Mainz 05 stellt dabei neben Anpfiff Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf und der SG Nord-Ost das vierte Team innerhalb der Liga. "Die Leidenschaft für Fußball kennt keine Grenzen, der Sport hat eine wichtige Funktion für die Integration und Inklusion. Dieser Gedanke ist in unserem Verein tief verankert", sagt Stefan Hofmann, der Vereins- und Vorstandsvorsitzende der 05.

Der Vereinsboss der 05er äußert sich in einer Pressemitteilung des Vereins: "Daher ist es wirklich naheliegend, dass wir in der Amputierten-Fußball-Liga mit einem eigenen Team antreten. Es ist bewundernswert, mit welcher Hingabe gerade auch gehandicapte Menschen Fußball spielen. Wir wollen sie dabei unterstützen und dabei auch mit unserem Vereinsnamen für Ihre Belange und Interessen werben", so Hofmann.

Spieler aus der Region

Das Mainzer Team rekrutiert sich aus Spielern aus der Region, die sich über den Liga-Organisator "Anpfiff ins Leben" zusammengefunden haben. Beim Amputierten-Fußball spielen Teams mit jeweils fünf Spielern über 2x20 Minuten. Feldspieler müssen eine Beinamputation- oder Verkürzung haben, Torhüter einen amputierten oder verkürzten Arm. An vier Wochenenden im Frühjahr und Sommer finden in Sankt Leon-Rot, Hamburg und Wetzlar jeweils Spieltage statt. Das Finale und die Kür des Deutschen Meistes steigt dann am 2. September in Düsseldorf.