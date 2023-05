"Ein schwarzer Tag": Serie von Mainz 05 reißt in Wolfsburg

Die Serie des 1. FSV Mainz 05 ist nach zehn Spielen gerissen. Gegen Schalke 04 wird sich schon am Freitag zeigen, ob die Niederlage beim VfL Wolfsburg Wirkung hinterlässt.

Das Ende der Erfolgsserie des 1. FSV Mainz 05 muss nicht das Ende des Traums von der Rückkehr auf die europäische Fußball-Bühne sein. Mit der Leistung beim 0:3 (0:3) beim VfL Wolfsburg wird es allerdings nicht zu schaffen sein.

Bo Svensson und Martin Schmidt hadern

"Ich bedauere, dass wir verloren haben. Ich bedauere noch mehr die Art und Weise, wie wir verloren", sagte Trainer Bo Svensson. "Das mit der Serie? Es ist, wie es ist."

"Das Spiel war gefühlt in der Pause schon durch"

Ganz so lässig konnte Sportchef Martin Schmidt die schon in der ersten Halbzeit besiegelte Niederlage und das Ende der Erfolgsserie nicht hinnehmen. "Wir hatten eine wunderbare Serie mit vielen Höhepunkten in dieser bislang so starken Rückrunde. Heute war es ein schwarzer Tag", meinte der Schweizer. "Das Spiel war gefühlt in der Pause schon durch. Man hatte auch nie das Gefühl, dass wir es noch drehen können."

War die Niederlage in Wolfsburg ein Rückschlag mit Wirkung oder schärft sie die Sinne für die letzten vier Saisonspiele in der Bundesliga? Svensson weiß es nicht. "Das kann in alle Richtungen gehen. Die Antwort kommt am Freitag." Dann wird der FC Schalke 04 in Mainz auflaufen. "Es ist ein Teil des Leistungssports, mit Widerständen umzugehen", betonte der Trainer. Jetzt habe es einen Dämpfer gegeben. "Wie geht man damit um? Das ist die entscheidende Frage."

Nach zehn Spielen reißt die Serie

Zehn Spiele waren die Mainzer in der Liga ungeschlagen geblieben, holten dabei vier Remis und sechs Siege - mit dem 3:1 gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München als Höhepunkt.

Weiterhin in Lauerstellung

Bis in die Nähe der Europapokal-Plätze hat die Serie der Rheinhessen geführt. Auf Tuchfühlung bleiben sie weiter: Vor den vier letzten Saisonspielen rutschten die Mainzer zwar auf Platz acht ab, liegen mit 45 Punkten aber nur drei Zählern hinter dem Tabellensechsten Bayer 04 Leverkusen (48) - und den Wolfsburgern (46).

"Wir haben eine sorgenlose Saison gespielt", meinte Schmidt. "Aber wenn man da vorn ist, dann will man dort auch bleiben. Heute hat es aber nicht danach ausgesehen." Eine solche Klatsche war nur acht Tage nach der Gala gegen die Bayern nicht zu erwarten gewesen.

Svensson: "Waren nicht am Anschlag"

"Wir waren nicht am Anschlag. Wenn wir nicht am Anschlag sind, dann, glaube ich, hätten wir heute gegen jede Bundesliga-Mannschaft verloren", sagte Svensson. Das liege nicht nur an einer Sache, sondern an mehreren. "Das werden wir intern besprechen und analysieren."

Schon nach 30 Minuten war das Spiel in der Volkswagen-Arena gelaufen. Zweimal Jonas Wind (5. Minute/28.) und einmal Sebastiaan Bornauw (13.) brachten die Wolfsburger schon früh auf Kurs und deckten die Schwächen der Mainzer an diesem Nachmittag auf.

"Das war nicht gut genug gegen eine solche Mannschaft", meinte 05-Abwehrchef Stefan Bell. "Schlimmer als das Reißen der Serie ist die Art und Weise, wie wir verloren haben", teilte er die Meinung seines Trainers. "Es ist schade, dass es gegen einen Konkurrenten passiert, was die Tabellenplätze angeht."

Nächster Gegner ist am Freitag (20:30 Uhr) der FC Schalke 04 im eigenen Stadion. Danach steht das Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt, das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart und das Saisonfinale bei Borussia Dortmund auf dem Programm. Zunächst verzichten müssen die Mainzer dabei auf ihren Kapitän. Silvan Widmer verletzte sich beim Spiel in Wolfsburg und wird wochenlang fehlen.

Robin Zentner erwartet "brutales Spiel" gegen Schalke

"Gegen Schalke wird es ein brutales Spiel", sagte Torwart Robin Zentner. "Für sie geht es um alles, wir müssen uns darauf einstellen und anders in die Partie gehen." Um gegen den Tabellenvorletzten wieder in die Erfolgsspur zu kommen, müssten wieder alle an einem Strang ziehen, forderte Angreifer Karim Onisiwo: "Da brauchen wir Teamspirit und eine andere Mentalität."