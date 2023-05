per Mail teilen

Die 0:3-Niederlage von Mainz 05 beim VfL Wolfsburg war ein Dämpfer mitten im Flow der Mannschaft. Sie soll aber nur ein Ausrutscher gewesen sein, so Mittelfeldspieler Dominik Kohr.

Irgendwann musste es ja passieren. Irgendwann geht jede Serie zu Ende. Und bei Mainz 05 war es in Wolfsburg die Serie von zehn Spielen ohne Niederlage. Trotzdem fragte sich nach dem Spiel nicht nur Dominik Kohr, warum dieser Auftritt in Wolfsburg so gar nicht die vergangenen Leistungen von Mainz 05 widerspiegelte.

Die Aufarbeitung begann schon auf der Busfahrt nach Hause. "Die Niederlage hat schon geschmerzt, gerade weil Wolfsburg ein Mitkonkurrent ist um die vorderen Plätze. Das war gar nicht das, was wir wollten und hat uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt", sagt Dominik Kohr selbstkritisch.

Zu schnell in deutlichen Rückstand geraten

Dass Mainz auch aus einem Rückstand noch einen Sieg schaffen kann, hat die Mannschaft ja erst in der Vorwoche eindrucksvoll gezeigt, als nach einem 0:1 gegen Bayern München noch ein 3:1 gelang. In Wolfsburg aber stand es schon nach einer halben Stunde 0:3 und das Spiel war gelaufen. "Wir lagen schon zu früh mit 0:2 nach 13 Minuten hinten, aber die Moral ist immer da, nur haben wir zu wenig 100-prozentige Chancen herausgespielt und deshalb war nicht mehr drin", so die Erklärung von Kohr.

Europa weiter das Ziel

Die Pleite bedeutet nicht nur ein Ende der Serie ohne Niederlagen, sondern ist auch ein Rückschlag in dem Bemühen, sich für den internationalen Fußball zu qualifizieren. Während Trainer Bo Svensson ohnehin sich lieber auf die Zunge beißt, als frühzeitig das Ziel Europa League offiziell auszurufen, haben Spieler wie Kohr das ziemlich deutlich ausgesprochen. Und der Mittelfeldspieler nimmt davon auch nichts zurück: "Wir haben jetzt noch vier Spiele und noch ist alles möglich. Wenn man da oben dabei ist, sollte man auch mit breiter Brust aufspielen. Wir werden sehen, ob wir dann am Ende international dabei sind oder nicht. Aber wenn wir so weiterspielen wie gegen Wolfsburg, dann wird es nix, das kann ich jetzt schon sagen."

Gegen Schalke wieder anderes Gesicht zeigen

Das Selbstbewusstsein der Mainzer dürfte nach dieser Niederlage aber nicht nachhaltig beschädigt sein. Im Gegenteil. Sie könnte auch ein Weckruf zur richtigen Zeit gewesen sein. Schon am Freitag steht das nächste Heimspiel gegen Schalke an und da möchten die 05er wieder ihr anderes Gesicht zeigen.

"Wir nehmen uns viel vor und wollen da drei Punkte holen, damit wir dann am Samstag gemütlich die Konferenz schauen können und ein schönes Wochenende haben", erklärt Kohr das Ziel für das Schalke-Spiel. Ein freies Wochenende wäre nach einem Sieg sicher bedeutend entspannter, als nach einer Heimniederlage. Das allein sollte Motivation genug sein.