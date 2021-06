per Mail teilen

Einige Fans waren beim Trainingsauftakt des 1. FSV Mainz 05 dabei, doch der verlief wegen des Unwetters anders als erwartet. Für Bo Svensson noch kein Grund, die Fans im Regen stehen zu lassen. Über die neue Mainzer Nahbarkeit.

Für die Fans des 1. FSV Mainz 05 war der Trainingsauftakt ein kurzes Vergnügen. Einige fanden sich ein, trotz starken Regens und des anstehenden Spiels der deutschen Nationalmannschaft, doch das Gewitter führte zum raschen Abbruch der Übungseinheit.

Der Weg zu den Fans

Doch noch bevor Bo Svensson sich nach der kurzen Einheit vor die Mikros der anwesenden Medienvertreter stellte, ging er in Begleitung von Torwarttrainer Stephan Kuhnert zu den Fans in die Gegengerade und ließ sie nicht im Regen stehen. Es ist Ausdruck eines neuen Mainzer Miteinanders.

Identifikation war eines der großen Probleme unter Svenssons letzten Vorgängern, Jan-Moritz Lichte und Achim Beierlorzer, gewesen. Jetzt weht in Mainz wieder ein Wir-Gefühl durch die Gässchen der Altstadt. Unter der Leitung von Svensson hat Mainz 05 nicht nur spektakulär die Klasse gehalten, sondern auch seine Verbindung und Verbundenheit zur Stadt wiederentdeckt und damit auch den Weg zu den eigenen Fans.

Das Mainz-Gefühl ist zurück

Wenn man in Mainz durch die Innenstadt geht, in die langsam das Leben zurückkehrt, ist auch 05 wieder Gesprächsthema. Dann erzählt einem der Laden-Verkäufer, wie letztens „der Bo“ dagewesen sei und zeigt stolz ein Foto. Mit Svensson hat der Verein zu sich selbst gefunden – nahbar, authentisch. Und so finden nun ihrerseits die Fans verstärkt den Weg zum Bruchweg. Der Mainzer Weg ist geprägt von einer neuen Nahbarkeit.

Dazu passt, dass das erste Testspiel am Samstag gegen die TSG Planig für einen guten Zweck sein wird. Alle Einnahmen des Max-Keßler-Gedenkspiels kommen der „Björn Steiger Stiftung“ zugute, die sich der Verbesserung der Notfallhilfe annimmt. Hintergrund der Aktion: Im Spätherbst 2019 war ein Spieler der TSG Planig während eines Pflichtspiels auf dem Platz plötzlich zusammengebrochen und auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Er hinterließ eine Frau und ein Kleinkind.

Mit den Fans im Rücken

So hofft man nicht nur dort auf viele Fans, sondern auch zum Saisonauftakt, wenn die Mannschaft gegen Leipzig aufläuft, gegen die in der vergangenen Saison die spektakuläre Aufholjagd ihren Anfang nahm. Diesmal beginnt alles mit den Fans im Rücken - wieder gemeinsam auf dem Mainzer Weg.