Mainz 05 mit Respekt vor Pokal-Duell in Lübeck

Trotz großer Personal-Sorgen hat Mainz 05 am vergangenen Wochenende sein Bundesligaspiel bei Werder Bremen gewonnen. Das soll jetzt auch im DFB-Pokal beim VfB Lübeck in ähnlicher Weise gelingen.

Trainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 will die Partie im DFB-Pokal beim Regionalligisten VfB Lübeck keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. "Den Gegner zu unterschätzen, wäre sehr, sehr blöd", sagte der 43-Jährige: "Wenn es nicht reicht, lag es hoffentlich nicht daran. Das kann ich mir aktuell bei meiner Mannschaft auch nullkommanull vorstellen. Das wäre naiv." Er erwarte am Dienstag in der zweiten Runde eine "schwere Aufgabe", führte der Däne aus: "Die spielen Regionalliga. Aber wenn man sie spielen sieht, ist es schon eher ein Drittligist."

Erinnerungen an die Mainzer Pokal-Pleite von 2009 gegen Lübeck

Es gab schon einmal ein Pokal-Duell zwischen Mainz 05 und dem VfB Lübeck und das dürfte Mainz-05-Trainer Bo Svensson als Warnung der Mannschaft sicherlich vorgehalten haben. 2009 unterlagen die 05er in der ersten Runde gegen Lübeck mit 1:2 nach Verlängerung. Danach musste Trainer Jörn Anderson gehen und ein gewisser Thomas Tuchel übernahm das Zepter in Mainz.

Mainz 05 trotz Ausfällen ohne Not-Elf

Diesmal kommt Mainz 05 als auswärtsstärkstes Team der Bundesliga nach Lübeck und hat gerade einen bemerkenswerten Sieg bei Werder Bremen eingefahren. Bemerkenswert deshalb, weil die Mainzer viele Ausfälle zu beklagen hatten und Trainer Bo Svensson improvisieren musste. Für Anton Stach war das aber kein Problem. "Wir waren keine Not-Elf. Jeder, der im Kader ist, ist ein Superspieler. Wenn man Vertrauen in sich selbst hat, dann klappt das auch", sagte der Mainzer Nationalspieler.

Rotation in englischer Woche

Svensson kündigte inmitten der englischen Woche eine größere personelle Rotation an, U21-Kapitän Jonathan Burkhardt könnte nach überstandener Erkältung in die Startelf zurückkehren. Weitere Personal-Probleme muss der Trainer nicht befürchten. "Es gibt keine neuen Ausfälle - wir müssen im Abschlusstraining schauen, ob jemand zurückkehrt. Es stehen uns ansonsten die gleichen Spieler wie in Bremen zur Verfügung", sagte Svensson. Zuletzt hatten Kapitän Silvan Widmer, Maxim Leitsch und Stefan Bell gefehlt, weshalb Svensson mit seiner Dreierkette experimentieren musste. So könnte es diesmal wieder kommen.

Anton Stach vor zwei Jahren noch in einer Liga mit Lübeck

Für Anton Stach ist die Reise nach Lübeck übrigens auch eine Reise in die eigene jüngere Vergangenheit. Denn der heutige Nationalspieler hat noch vor zwei Jahren selbst beim VfL Wolfsburg II in der Regionalliga Nord gespielt. Auswärtsspiele in Lübeck kennt er also: "Das ist schon lustig, jetzt wieder nach Lübeck zurückzukehren - jetzt mit einem Bundesliga-Team. Darauf freue ich mich sehr."