Mein Erlebnis mit Co-Kommentator Jürgen Klopp im "Kühlschrank" Olympiastadion

Am Mittwoch trifft der FSV Mainz 05 im DFB-Pokal auf den FC Bayern München. Beim diesem Pokal-Duell werden Erinnerungen wach. Nicht nur bei Welttrainer Jürgen Klopp, sondern auch bei SWR-Reporter Stefan Kersthold.

Es war der 22. Dezember 1999 – und es war bitterkalt. Über die A8 ging es Richtung München. Mein Ziel war das Olympiastadion, wo der große FC Bayern vor dem Bau der Allianz Arena noch seine Heimspiele austrug. Ich war seit gut einem Jahr in der SWR Sportredaktion in Mainz im Einsatz und als Hörfunkreporter für das DFB-Pokal-Viertelfinale des FSV Mainz 05 bei den Bayern eingeteilt.

Gelb-Rote Karte für Klopp - ein Glücksfall

Die Mainzer, damals noch Zweitligist, hatten sich zuvor überraschend gegen den Hamburger SV und gegen Hertha BSC durchgesetzt. Glück für uns: Beim 2:1-Erfolg im Achtelfinale gegen die Berliner hatte der Mainzer Spieler Jürgen Klopp die Gelb-Rote Karte gesehen. Da kam die Idee auf, der schon immer sehr eloquente Klopp wäre doch ein idealer Co-Kommentator. Und tatsächlich kam die Zusage. Ich baue also, dick eingepackt mit Skiunterwäsche und Winterjacke, im Kühlschrank Olympiastadion bei gefühlten minus zehn Grad meine Technik auf der Pressetribüne auf, als Klopp kurz vor dem Anpfiff neben mir Platz nimmt. In dünner Trainingshose und normaler Jacke. Sehr gewagt - und offenbar so einprägend, dass er sich selbst nach gut 23 Jahren noch daran erinnert: "Ich hab' mir "sprichwörtlich den Arsch und die Füße abgefroren", sagt der Welttrainer in einer Grußbotschaft aus Liverpool, wo er heute Trainer ist.

Mainz chancenlos in München

Auch das Ergebnis von damals ist bei Jürgen Klopp noch präsent. Im Viertelfinale war erwartungsgemäß Schluss, wahrscheinlich weil "Kloppo" nicht spielte: "Wir haben 0:3 verloren, also nichts, woran man sich erinnern sollte. Außer, dass 8.000 Mainzer mit nach München gefahren sind und für eine Riesenatmosphäre gesorgt haben."

Live in der ARD: 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Mainz im eigenen Stadion auf Bayern. Kann sich der Favorit aus München durchsetzen oder gelingt den Rheinhessen die Überraschung? Das Spiel sehen Sie am 01.02.2023 ab 20:15 Uhr live in der ARD sowie im Livestream auf sportschau.de.

Keine Kälteschäden bei "Kloppo"

Die 8.000 Fans machten sich nach der Partie wieder auf den Weg zurück nach Mainz. Ich erinnere noch, dass es jede Menge Schnee auf der Autobahn gab und die Heimfahrt einige Stunden länger gedauerte. Was mich vor über 23 Jahre am meisten freute: Der unpassend gekleidete "Kloppo" hatte den Abend ohne schlimmere Erkältungssymptome überstanden.