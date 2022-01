Das verrückte Jahr von Mainz 05-Coach Bo Svensson

Bo Svensson hat am 4. Januar 2021 den Cheftrainer-Posten bei Mainz 05 übernommen. Dann nahm ein verrücktes Jahr seinen Lauf.

Was Bo Svensson mit Mainz 05 bisher geleistet hat, ist purer Wahnsinn. Denn als Svensson am 4. Januar des letzten Jahres seinen Dienst am Bruchweg antrat, lagen die Rheinhessen mit nur sechs Punkten auf dem vorletzten Platz. In nur sechs Monaten hat es der mittlerweile 42-jährige Däne geschafft, dass seine Spieler sich mit einem wilden Parforce-Ritt aus der misslichen Lage befreiten. Am Ende der Saison hatte Mainz 39 Punkte und sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Der wilde Ritt ging weiter

In der laufenden Saison wollte Mainz dann hauptsächlich weniger Stress im Abstiegskampf haben. Das ist den 05ern ebenfalls mit Bravour gelungen: Aktuell stehen sie mit 24 Punkten auf Platz neun - das sind zum Ende der Hinrunde sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Addiert ergibt das 57 Punkte auf dem "Bo-Tableau"; damit ist Mainz 05, gemeinsam mit Wolfsburg und Freiburg, die fünftbeste Bundesliga-Mannschaft in diesem Zeitraum.

Svensson will Konstanz und Mainzer Tugenden

Dass seine Arbeit so schnell greift und so viele Punkte einbringt, hat Bo Svensson "selbst nicht für möglich gehalten." Im Interview mit SWR Sport fügte er hinzu: "Aber ich habe für möglich gehalten, dass wir eine Mannschaft hinbekommen, bei der die Fans auch wieder sagen: 'Da können wir dahinter stehen'. Und dass wir wieder für eine Kultur sorgen können, bei der die Jungs gerne hier spielen."

Bo Svensson ist ein "Bessermacher"

Teil dieser Kultur ist, dass Mainz 05 Spieler weiterentwickelt - wie etwa Jonathan Burkardt oder Karim Onisiwo. Beide haben sich unter Coach Svensson enorm gesteigert. Insbesondere der zeitweise schon als Chancentod verschriene Onisiwo hat sich unter Svensson zu einem veritablen Lieferdienst für den abschlussstarken Burkardt entwickelt. Das Ergebnis: Beide kommen zusammen auf 17 Scorerpunkte in der Hinrunde und harmonieren so gut miteinander, dass ihnen die Boulevard-Presse den gemeinsamen Spitznamen "Jonnysiwo" verpasst hat.

Für Bo Svensson sind alle Spieler wichtig

Zu Svenssons großen Verdiensten gehört auch, dass er Spieler wie Aaron Martin und Adam Szalai, die viele bereits abgeschrieben hatten, wieder zu Leistungsträgern geformt hat. Martin darf auf seiner linken Seite unter Svensson offensiver spielen und bildet gemeinsam mit Silvan Widmer auf der anderen Seite eine gute Flügelzange. Angreifer Szalai hat sich mit seiner Joker-Rolle angefreundet.

Allerdings hält Svensson es für "nicht ganz angemessen", wenn die Mainzer Entwicklung einzig und allein ihm zugeschrieben wird. Svensson sieht sich als Team-Player.

Neue Euphorie in Mainz

Trotzdem: Dem Dänen und seinem Team ist es gelungen, den Abstiegskandidaten zu stabilisieren und eine Mannschaft zu formen, die eine klare Spielidee hat: Schnelle Balleroberung und dann mit Vollspeed auf möglichst direktem Wege zum Tor. Sportvorstand Christian Heidel, der Svensson im Januar 2021 quasi als erste Amtshandlung zurück an den Bruchweg geholt hat, ist geradezu euphorisch: "Da geht einem das Herz auf. Das sieht richtig nach Fußball aus."

Diese Entwicklung vom Fast-Absteiger zum Europapokal-Kandidaten hätte den Mainzern vor einem Jahr keiner zugetraut. Denn was Bo Svensson mit Mainz 05 in einem Jahr geleistet hat, ist purer Wahnsinn.