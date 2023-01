Danny da Costa: "Wir müssen noch eine Schippe draufpacken"

Der 1. FSV Mainz 05 bereitet sich gerade im spanischen Marbella auf das Fußballjahr 2023 vor. Im dortigen Trainingslager sprach Danny da Costa mit SWR Sport über die anstehenden Aufgaben und seine persönlichen Ziele.

Der 1. FSV Mainz 05 liegt als Tabellenzehnter der Bundesliga nach 15 Spielen voll im Soll. Dennoch lief es bei den Rheinhessen vor der WM-Pause nicht mehr so gut wie zum Saisonstart im August. Im spanischen Marbella sollen deshalb die Grundlagen dafür gelegt werden, dass die 05er mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben und dass die Mannschaft an die guten Leistungen zu Beginn der Spielzeit anknüpfen kann.

Danny da Costa: "Wir arbeiten viel, trotzdem macht es Spaß"

"Das Trainingslager ist anstrengend, aber man macht es doch immer mit einem Lächeln im Gesicht", sagte da Costa im Gespräch mit SWR-Sportreporter Jan Ebling. "Wir arbeiten viel, trotzdem macht es Spaß. Das ist auch die Herangehensweise, die wir für die Rückrunde brauchen."

Die Bedingungen im Nobelbadeort an der Costa del Sol seien "top", so der 29-Jährige: "Wir haben hier einen guten Rasenplatz vorgefunden. Wir haben unsere Ruhe, wir sind viel unter uns. Ich denke, das reicht vollkommen aus, um ein ordentliches Trainingslager zu absolvieren."

Danny da Costa: "Man sieht, dass jeder sehr willig ist"

Die Motivation innerhalb der Mannschaft von Trainer Bo Svensson sei sehr hoch, sagte der Außenbahnspieler weiter. "Man sieht, dass jeder sehr willig ist. Jeder möchte sich anbieten, jeder möchte sich verbessern, aber man hilft auch den anderen Spielern, zieht sie hoch", so da Costa. Dies seien gute Voraussetzungen für den Bundesligastart am 21. Januar (15:30 Uhr) beim VfB Stuttgart.

Und seine Wünsche fürs neue Jahr? Für sich selbst hofft da Costa, dass der "Körper mitspielt, ich gesund bleibe und so viele Spiele von Anfang an wie möglich mache". In der Hinrunde war dies lediglich fünfmal der Fall, überhaupt kam der in den vergangenen Jahren von zahlreichen Verletzungen geplagte Defensivspieler nur zu acht Einsätzen. Das soll im neuen Jahr deutlich besser werden.

Mainz 05 muss "nochmal eine Schippe draufpacken"

Der Rechtsverteidiger will seinen Teil dazu beitragen, dass Mainz 05 eine sorgenfreie Saison spielt. "Für die Mannschaft wünsche ich mir, dass wir zu den ersten 15 Spiele noch einmal eine Schippe draufpacken", sagte da Costa. "Wenn wir an einem Strang ziehen, wenn wir die Dinge umsetzen, die uns stark machen, dann stellen wir für jeden Gegner eine Herausforderung dar. Wenn wir das schaffen, dann bin ich guten Mutes für die anstehenden Aufgaben."