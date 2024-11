Mainz-Profi Danny da Costa: Von "Katastrophe" zu "unglaublich"

Danny da Costa war in den vergangenen Monaten vor allem Bankdrücker beim 1. FSV Mainz 05. Nun gehört er auf einmal zur ersten Elf. Sein Coach zeigt sich von der Entwicklung beeindruckt.

Als Trainer Bo Henriksen nach den nächsten Auswärtspunkten in der Bundesliga auf Danny da Costa angesprochen wurde, schmunzelte er in sich hinein. Bis vor wenigen Wochen spielte der 31-Jährige unter Henriksen beim FSV Mainz 05 kaum eine Rolle. Inzwischen ist der Verteidiger einer der Erfolgsgaranten bei den Rheinhessen.

Beim 3:0 (2:0) bei Holstein Kiel spielte da Costa wie auch schon beim Heimcoup gegen Borussia Dortmund (3:1) von Beginn an, nachdem er davor fast nur Bankdrücker war. "Das ist eine wunderschöne Geschichte für alle", sagte Henriksen. Als der Däne im Februar Coach bei den Rheinhessen wurde, sei der Verteidiger im Training eine "Katastrophe" gewesen.

Henriksen über da Costa: "Er wurde besser und besser"

Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr spielte da Costa in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen von Beginn an. "Er wurde besser und besser", sagte Henriksen über die Entwicklung des früheren deutschen Juniorennationalspielers.

Da Costa profitierte zum einen von Verletzungen anderer Mainzer Abwehrspieler wie bei Andreas Hanche-Olsen und Maxim Leitsch, er nutzte seine Chance aber auch. "Die ganze Mannschaft weiß das: Wenn du eine gute Leistung bringst, dann spielst du. Das ist gut für den Konkurrenzkampf, das ist gut für die Kabine", sagte Henriksen. "Ich bin stolz auf ihn." Wie sich da Costa derzeit präsentiere, sei "unglaublich", befand der Coach. Zudem sei er ein "wirklich guter Typ".

Da Costa will so weitermachen und Spaß haben Wie die ganze Mannschaft zeigte auch da Costa in Kiel eine starke Vorstellung. Einen Grund für einen leistungsbezogenen Wechsel für das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (15:30 Uhr) gaben die Spieler in der Startelf Henriksen nicht - auch nicht da Costa. "Mir war immer klar, dass ich alles geben werde und Tag für Tag im Training alles dafür tue, damit ich die Chance zu spielen bekomme. Im Moment ist es deshalb natürlich schön, auf dem Platz zu stehen. Ich werde versuchen, genau so weiterzumachen, das zu bestätigen und Spaß zu haben", sagte da Costa.

Mainz filetiert Kiel ­ DEIN FSV #122 | SWR Sport

Mainzer stellen Vereinsrekord auf

Man habe in Kiel einen großen und wichtigen Schritt im Selbstbewusstsein und in der Tabelle machen wollen, sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert. "Man hat von Anfang an gesehen, dass wir nicht mit leeren Händen aus Kiel nach Hause fahren wollten."

Die Rheinhessen sind durch den Sieg auf den achten Tabellenplatz in der Bundesliga gesprungen - und haben ihre beeindruckende Auswärtsbilanz ausgebaut. Seit neun Liga-Spielen sind die Mainzer in der Fremde nun schon unbesiegt - Vereinsrekord. "Für mich sind Rekorde nicht wichtig, für mich sind das Wichtigste die Punkte", so Henriksen.