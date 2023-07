Christian Heintz gehört zu den rund 60 Amputierten-Fußballern in Deutschland - in der Bundesliga spielt er für Mainz 05. Aber der 39-Jährige überzeugt auch beim Fußball-Golf.

2010 verlor Christian Heintz bei einem Autounfall seinen rechten Unterschenkel. Nach dem Schock begann der Mann aus der Vulkaneifel mit dem Kicken. "Für mich war diese Art des Fußballspielens wieder eine Eintrittskarte ins Leben. Der Fußball hat mich damals aus meinem Loch wieder herausgeholt. Jeder, der schon einmal Fußball gespielt hat, weiß, diese Leidenschaft, diesen Teamgeist und den Spirit zu spüren. Das macht für mich Amputierten-Fußball aus", sagt der 39 Jährige, der seit einiger Zeit das Trikot des FSV Mainz 05 trägt. Die Rheinhessen spielen, neben Anpfiff Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf und der SG Nord-Ost in der Amputierten-Bundesliga, die vor zwei Jahren gegründet wurde.

Christian Heintz: "Steht dem normalen Fußball in nichts nach"

Gespielt wird hier auf dem Kleinfeld - mit jeweils vier Feldspielern und einem Torwart. "Das ist eine absolut rasante Sportart. Die Feldspieler spielen einbeinig auf Krücken, der Torwart hingegen hat noch beide Beine, muss aber eine Armamputation haben. Das steht dem normalen Fußball in nichts nach", sagt Christian Heintz, der nach drei Doppel-Spieltagen in der Liga mit den Mainzern auf Tabellenplatz zwei rangiert.

Zur Abwechslung einmal Soccer-Golf

Bevor am kommenden Wochenende der letzte Doppelspieltag in Wetzlar auf dem Programm steht, ging es für Christian Heintz ins pfälzische Dirmstein. Beim Soccergolf-Turnier musste das Runde einmal nicht ins Eckige, sondern ins Runde. Es geht um Geschicklichkeit - je weniger Versuche, desto besser - wie beim richtigen Golf auch. Mit Freundin Jennifer Morys bildet er ein Team. Sie hat sich zusammen mit Christian auf dem heimischen Sportplatz und im Garten vorbereitet, was beim Turnier am Ende für einen guten Platz im Mittelfeld reichte.

Aber das war an diesem Tag nur Nebensache. Das Wichtigste ist der Teamgedanke, und da haben die Amputierten-Fußballer im Trikot von Mainz 05 klar überzeugt. Und weil das auch für die Bundesligamannschaft der Mainzer gilt, schaffen Christian Heintz und sein Team vielleicht auch den Sprung in die Endrunde. Am 2. September wird in Düsseldorf der Deutsche Meister im Amputierten-Fußball ermittelt.