Sportvorstand Heidel: "Wenn Bayern nicht mehr Tore schießt als Mainz, bin ich glücklich."

Vor dem Bundesliga-Spiel beim FC Bayern München spricht der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel mit SWR Sport über seine schönste Erinnerung in der Allianz Arena, ein zufälliges Treffen mit Oliver Kahn auf Mallorca und die Zukunftsausrichtung der 05er.

SWR Sport: Christian Heidel, es steht das Auswärtsspiel bei Bayern München an. Sind solche Termine bei Ihnen im Kalender besonders angemarkert und ist es für Sie immer wieder ein Highlight, nach München zu fahren?

Christian Heidel: Also besonders angemarkert sind sie nicht, es gibt auch nur drei Punkte. Aber ich glaube, für jeden, der nach München fährt zum Spiel, ist es immer etwas Besonderes. Zum einen, weil es ins zweitgrößte deutsche Stadion geht - die Allianz-Arena ist etwas Besonderes -, aber in erster Linie spielt man ja gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt. Und das ist natürlich etwas Besonderes.

Jetzt kommt Mainz mit breiter Brust. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, gegen die Münchner zu spielen. Oder macht es das auch nicht einfacher?

Heidel: Würden Sie mir die Frage nach dem Spiel nochmal stellen, dann könnte ich sie besser beantworten. Aber wenn Bayern ein Topspiel hinlegt, gewinnen sie gegen jede Mannschaft auf der Welt. Wir müssen einen Top-Tag hinlegen und vielleicht ein bisschen hoffen, dass die Münchner vielleicht noch ein bisschen müde sind nach Barcelona. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann es mir schwer vorstellen. Deswegen wird es natürlich eine ganz, ganz schwierige Aufgabe.

Was sind denn in Ihrer Erinnerung die Highlights bei Spielen gegen die Münchner, vielleicht auch in München?

Heidel: Ich glaube, es war die Saison 2010/2011, als wir zum Zeitpunkt des Oktoberfests in München spielen durften. Wir kamen mit fünf Siegen in Folge nach München, haben dann 2:1 gewonnen, waren Tabellenführer der Bundesliga und durften anschließend aufs Oktoberfest. Das war schon ein sehr spezielles Spiel. Also vielleicht eines der größten Spiele in der Bundesliga-Geschichte von Mainz.

Was erwarten Sie diesmal von der Mainzer Mannschaft? Wie, glauben Sie, kann man den Bayern wehtun?

Heidel: Ich glaube, das Wichtigste ist, nicht mit zu viel Respekt zu spielen. Respekt ist wichtig, klar, aber ohne Angst. Wenn man sich wie so ein Kaninchen hinten reinstellt, wird man das Spiel verlieren. Und wir müssen einfach versuchen, die Mainz-05-Tugenden zu befolgen: Anlaufen, unbequem sein, eklig sein und das auf den Platz bringen. Und da haben wir den Bayern in der Vergangenheit des Öfteren Probleme bereitet. Das wird unser Job werden. Gelingt uns das, haben wir eine Minichance. Gelingt es uns nicht, haben wir keine Chance.

Jetzt hat Mainz zuletzt viel Freude gemacht. Mainz kommt mit drei Siegen und überhaupt - der Trend ist im Moment sehr positiv. Wie erleben Sie die Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison, aber auch unter den knapp zwei Jahren unter Bo Svensson?

Heidel: Wir haben im Dezember 2020 mit sechs Punkten auf Platz 18 angefangen und dann eine Rückrunde hingelegt, wie wir sie wahrscheinlich nie mehr spielen werden. Wir haben dann eine prima Saison mit Platz acht hingelegt und stehen jetzt momentan auf Platz sechs. Ich glaube, da kann man durchaus davon sprechen, dass das eine nahezu optimale Entwicklung ist.

Das Allerwichtigste ist dann: Wie geht man damit um? Stabilität ist das, was wir brauchen. Jetzt haben wir eine gute Woche hingelegt, mit 10:0 Toren nach drei Siegen. Und jetzt geht es einfach in München darum, ich will nicht sagen nachzulegen, aber zu versuchen, einfach ein tolles Spiel hinzulegen.

In der Tabelle ist Mainz unter den Top Sechs. Da ist aber auch zum Beispiel Union Berlin als Tabellenführer und auch der SC Freiburg. Die nennt man ja immer noch "die Kleinen", obwohl sie es vielleicht gar nicht mehr sind, auch wenn sie den Klassenerhalt als Ziel ausgeben. Jetzt spielen "die Kleinen" da oben mit. Ist das Zufall?

Heidel: Das ist kein Zufall, weil es das seit vielen Jahren schon gibt. Auch Mainz 05 war zweimal europäisch unterwegs als kleiner Club. Und der SC Freiburg ist auch noch ein kleiner Club in der Bundesliga, Union Berlin auch. Nur kann man uns drei fast nicht vergleichen. Freiburg und Mainz eventuell noch. Union Berlin hat aber einen vollkommen anderen Ansatz, der sehr, sehr erfolgreich ist, sonst würden sie nicht oben stehen.

Das muss man klar anerkennen, aber ich glaube in Mainz und in Freiburg wird viel mehr auf Entwicklung und auf Jugendarbeit gesetzt. Sicherlich auch auf finanzielle Solidität, deswegen will ich Union das nicht absprechen, aber sie gehen einfach einen Weg über Fremdkapital. Das ist alles in Ordnung und sowas wird es immer wieder geben. Die Kleinen leben natürlich auch von der Schwäche der Großen. Das wird immer so sein, aber für mich ist das nicht überraschend.

Wenn sie nach München fahren: Haben Sie denn noch besondere Kontakte von Sportvorstand zu Sportvorstand? Früher eventuell zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, jetzt zu Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Gibt es da einen Austausch, wenn Sie dort sind?

Heidel: Also Oliver Kahn habe ich gerade vor zwei Monaten durch Zufall auf Mallorca getroffen, in einem Lokal. Da haben wir uns mal eine halbe Stunde unterhalten. Aber da gibt es nicht die engen Beziehungen. Das ist auch völlig normal, weil wir haben nicht so viel miteinander zu tun. Wir können keinen Spieler von Bayern München kaufen. Bayern München kommt zum Glück nicht so häufig zu uns, um einen Spieler zu kaufen, weil dann verlieren wir einen Topspieler. Da gibt es jetzt nicht die engen Kontakte. Ich will es mal so ausdrücken: Ich glaube, es gibt eine gegenseitige Sympathie und Respekt. Und das ist auch so in Ordnung.

Was wäre denn ein Ergebnis, mit dem Sie einen schönen, entspannten Samstagabend erleben?

Heidel: Wenn Bayern München nicht mehr Tore schießt als Mainz 05.